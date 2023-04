OPPO al Salone del Mobile di Milano 2023

Per il nuovo OPPO Find N2 Flip, in vendita in Italia da febbraio, è stata ideata una capsule collection di cover e wallpaper dall’italiana Qeebo, e tanto è bastato per far sì che l’azienda fosse presente al Salone del Mobile 2023 di Milano, uno degli appuntamenti internazionali più importanti nel mondo del design.

Questa collezione presenta quattro iconiche grafiche di Qeeboo: Kong, simbolo di famiglia e protezione; cactus Saguaro, rappresentazione della forza e della perseveranza; Rabbit, elemento d’amore e buon auspicio e infine Scottie, rassicurante e fedele compagno a quattro zampe.

I colori royal blue, il giallo zafferano, il verde fluo e l’arancione donano vivacità al telefono – spiegano – offrendo «un’esperienza personalizzabile per tutti quelli che vogliono esprimere al meglio la propria personalità».

In questo caso infatti le cover non solo proteggono lo smartphone, ma ne esaltano il design conferendogli un aspetto ancora più distintivo. Gli sfondi con gif animate invece impreziosiscono lo schermo esterno, che poi è una delle caratteristiche principali del dispositivo, accogliendo le mascotte del brand, compagni di avventura da portare sempre con sé.

Chi è Qeeboo

Qeeboo è un brand italiano che produce oggetti di design, creato e lanciato nel 2016 da Stefano Giovannoni, che ha disegnato prodotti di grande successo battendo diversi record di vendita nel campo del design come la collezione Girotondo, con oltre 10 milioni di pezzi venduti.

Come vedere le cover e dove scaricare gli sfondi

Fino al 23 aprile questa collezione si potrà vedere e toccare con mano presso lo spazio espositivo di Qeeboo in Fiera a Milano, mentre fino al 18 giugno, acquistando OPPO Find N2 Flip sull’OPPO Store oppure presso i principali rivenditori si riceverà in bundle la cover Qeeboo. Gli sfondi animati invece si possono già scaricare gratuitamente da qui: una volta effettuato il download, i wallpaper saranno visibili nella galleria del proprio smartphone e pronti per essere impostati come sfondo.

