Flying Bear Ghost 4S, la stampante 3D fai dai te in metallo e vetro in offerta a 288,43 euro

Quanto fossero alla ricerca della stampante 3D fai da te perfetta dovranno certamente prestare attenzione a questa Flying Bear Ghost 4S, una delle poche su questa fascia di prezzo a godere di un corpo completamente in metallo e con la piattaforma in vetro. Al momento si trova in offerta a 288,43 euro.

Tra le sue principali caratteristiche tecniche, la stampante conta su una connessione WiFi, permettendo così di stampare i propri oggetti anche senza la necessità che sia collegata al PC con il cavo. La stampante si fregia, come già anticipato, di un telaio in alluminio, dunque molto stabile, con una struttura molto stabile.

La stampante adotta un touchscreen a colori da 3,5 pollici, uno schermo particolarmente grande per una periferica di questo tipo, che serve a rendere tutte le opzioni di stampa ancor più comode e semplici da gestire. La stampante dispone anche di una funzione di ripristino, che permette – in caso di sconnessioni o di cali di corrente – di riprendere dal punto esatto in cui si era interrotta.

Per quanto concerne l’assemblaggio, non ci si dovrà preoccupare della difficoltà. Le parti della stampante sono al 90% pre assemblate, e sono necessari solo 10 minuti per completare l’installazione. La stampante impiega un alimentatore da 300W 24V, ha un volume di stampa che supera i 255x210x210mm, con una dimensione della bade di stampa pari a 275 x 210 x 210mm.

Flying Bear Ghost 4S adotta ugelli in grado di assicurare uno spessore dello strato del filamento di 0,05-0,3, con una velocità di stampa massima di 150 mm/s. E’ possibile caricarla con filamenti : PLA, ABS, e TPU, purchè il materiale caricato abbia un diametro di 1,75 mm.

Oltre a poter stampare file tramite WiFi, è possibile anche stampare file da scheda SD e USB, con formati input *.STL, *.OBJ, *.DAE e *.AMF. La stampante è compatibile con Windows e Mac, e l’intero macchinario ha un peso di 15 chilogrammi.

Solitamente Flying Bear Ghost 4S ha un costo di oltre 500 euro, mentre adesso lo portate a casa a 288,43 euro. Clicca qui per acquistare.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.