Ford Puma elettrica si ispira a Mustang Mach-E

Il veicolo più venduto di Ford in Europa si aggiorna: si tratta della Ford Puma, che arriva adesso in una versione completamente elettrica, con un design sportivo rinnovato e più spazio al suo interno. Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla nuova Ford Puma Gen-E elettrica.

La Puma è già un successo la casa automobilistica, considerando che si tratta dell’auto più venduta di Ford in Europa. La nuova versione, però, potrà dare nuova energia al crossover compatto, proponendolo anche agli amanti delle EV.

Ford ha presentato ufficialmente la Puma Gen-E, caratterizzata da un nuovo look, un motore elettrico ad alta efficienza energetica e maggiore spazio interno. Secondo Jon Williams, direttore generale di Ford Model e Blue per l’Europa “la Puma Gen-E è la migliore Puma mai realizzata”. Williams descrive la nuova auto elettrica come “l’esperienza di guida più divertente mai offerta.”

Il design conserva linee familiari ma introduce un nuovo frontale con una mascherina sostituita da uno scudo, ispirato alla Mustang Mach-E. Inoltre, la Puma elettrica si arricchisce di uno spoiler posteriore e di cerchi ridisegnati, che serviranno ad accentuare il carattere elettrico. Secondo Ford, il nuovo design migliora l’aerodinamica, contribuendo a restituire migliori prestazioni.

La Puma Gen-E include anche un nuovo GigaBox, che secondo la casa automobilistica offre una capacità di carico ai vertici della categoria. Grazie al sistema di propulsione compatto, lo spazio interno supera quello di molti SUV più grandi, con una capacità di bagagliaio fino a 574 litri, a cui si aggiungono 43 litri nel vano anteriore.

Prestazioni della Ford Puma Gen-E

Quanto a prestazioni, la nuova Puma elettrica offre un’autonomia WLTP fino a 376 km e un’efficienza di 13,1 kWh/100 km. In ambito urbano, l’autonomia arriva fino a 523 km, ideale dunque per gli spostamenti quotidiani. Se si parla di velocità di ricarica, invece, la Puma EV può passare dal 10% all’80% in 23 minuti.

Se si parla di dotazione interna, invece, Puma Gen-E è dotata di un display da 12,8 pollici, oltre a uno schermo infotainment da 12 pollici, con supporto per Apple CarPlay e Android Auto in modalità wireless. Mantiene anche diversi comandi fisici, come quelli per il controllo del clima, già presenti nella versione a benzina.

Tra le funzionalità disponibili figurano il Cruise Control Adattivo Intelligente e i fari LED Matrix Dinamici con sistema di illuminazione predittiva.

Produzione e prezzi

La Ford Puma elettrica sarà prodotta nello stabilimento di Craiova, in Romania, insieme alla versione a benzina. Gli ordini sono già aperti con consegne attese per la primavera del 2025. Il prezzo consigliato in Europa parte da circa 36.162 €, mentre la versione Premium, che include cerchi in lega da 18″ e fari a LED Matrix, parte da 39.400€.

