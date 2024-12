Caricabatterie ad alta velocità, due in uno a solo 27,99 €

Pubblicità Un doppio caricabatterie wireless per il vecchio o nuovo iPhone capace di ricaricare anche gli Airpods? Date un’occhiata al MagFlow Qi2 di Ugreen, un due in uno che viene proposto ad un prezzo imbattibile per la qualità che offre: 27,99€ Quello in sconto con coupon del 30% è un prodotto perfetto per l’utente di uno dei nuovi iPhone che sono compatibili con questa tecnologia di ricarica magnetica ad alte prestazioni Ricarica infatti gli iPhone a 15W, la stessa potenza del Magsafe originale. Questo significa che si risparmia almeno mezz’ora nel processo di ripristino dell’energia di un qualunque iPhone, importante specialmente con gli iPhone a maggior capacità. Oltre a questo ricarica tutti gli Airpods con custodia wireless e poi può essere usato anche per ricaricare qualunque dispositivo compatibile con la ricarica wireless. Nell’uso con un iPhone attiva anche la funzione StandBy che trasforma il telefono in una sorta di sveglia da comodino. Infine è anche pieghevole, quando non è in uso diventa molto compatto e può essere messo in una borsa e portato in giro. Ha 18 magneti N52H integrati per garantire elevata stabilità al dispositivo e può caricare verticalmente o orizzontalmente. Può essere utilizzato come supporto per telefono anche quando il telefono non è in carica. Questo eccellente caricabatterie, molto ben costruito e di alta qualità costerebbe 40€, meno del Magsafe originale. Ma grazie ad uno sconto del 30% che trovate in pagina, lo pagate solo 27,99€. Probabilmente il prezzo più basso di un caricabatterie Qi2 due in uno che abbiamo mai visto. Se vi servisse anche un caricabatterie da muro vi consigliamo Nexode Mini che è in sconto dl 25% e pagate meno di 13€. Click qui per comprare MagFlow Qi2

