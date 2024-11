Come modificare l’indirizzo email principale dell’Account Apple

Pubblicità

Per registrare un Account Apple (quello che in precedenza si chiamava Apple ID) è possibile usare un indirizzo fornito da Apple stessa (quelli che terminano con @icloud.com) oppure una mail già in nostro possesso.

Un unico Apple Account abbinato a una password consente di accedere ai vari servizi Apple. È possibile associare più indirizzi mail al proprio Apple ID ma usarne soltanto uno come indirizzo principale. È possibile modificare email e numeri di telefono associati all’account Apple passando dal sito account.apple.com e portandosi nella sezione “Accesso e sicurezza” ma da iOS 18.1 Apple ha reso più semplice questa possibilità e, volendo, non è più necessario passare dal web.

Di seguito vi spieghiamo come modificare l’indirizzo di posta elettronica principale associato all’account Apple, senza bisogni di passare dal web, direttamente dall’iPhone.

Come cambiare l’indirizzo principale dell’account Apple

Se il vostro iPhone o iPad non è aggiornato ad almeno iOS 18.1, dovete andare su Impostazioni > Generali > Aggiornamenti e scaricare gli ultimi aggiornamenti. Se il vostro telefono/iPad è aggiornato, aprite Impostazioni, selezionate con un tap il vostro nome in alto e scegliete “Accesso e sicurezza” Fate tap sul primo indirizzo (quello marcato come “indirizzo email principale”) e disattivate l’opzione “Indirizzo email principale”: verrà richiesto di indicare un nuovo indirizzo mail, ed è quindi possibile indicare una diversa mail associata ad un account Apple o una mail diversa. Seguite i passaggi per completare la verifica dell’indirizzo.

Al termine l’indirizzo indicato sarà quello da usare per effettuare l’accesso, verificare l’identità e recuperare l’account. Questo indirizzo sarà quello sfruttato anche da iMessage, FaceTime, GameCenter, ecc.

