Funzionalità di IA generativa in arrivo nella versione desktop di Google Chrome

Google ha fatto sapere che intende offrire funzionalità di IA generativa nelle nuove versioni desktop di Chrome , novità che saranno integrate a partire dalla release 121, con opzioni per consentire all’utente di organizzare schede, creare temi e abbozzare contenuti.

Le novità saranno disponibili prima per gli utenti statunitensi, a disposizione degli utenti che selezionano Impostazioni (l’icona con i tre puntini in alto a destra) e da qui “funzionalità AI sperimentali”. Anziché creare manualmente gruppi di schede, con il “Tab Organizer” (organizzatore di schede), il browser può suggerire e creare automaticamente gruppi in base alle schede aperte, individuando argomenti simili. L’utente seleziona la voce “Organize Similar Tabs” (Organizza schede simili) da un menu contestuale (clic con il tasto destro o combinazione equivalente con il trackpad sulla scheda). Google Chrome può suggerire anche nomi ed emoji per i gruppi.

Google riferisce che il modello text-to-image già visto con Android 14 e Pixel 8 è integrato in Chrome 121, consentendo di creare temi personalizzati, specificando stile, colore e “mood”; è possibile richiamare questa funzionalità dal pannello laterale “Customize Chrome” (Personalizza Chrome).

Altra novità il cui arrivo è previsto a febbraio è la funzionalità “Help me write“, simile all’opzione vista in Gmail: come è facile immaginare potrà essere usata per generare una bozza, quando l’utente visita una pagina web con box o campi di testo. Google riferisce che altre novità ancora arriveranno l corso dell’anno, inclusa l’integrazione del modello Gemini.

Se non chiudete il browser da un po’ di tempo, potreste notare un aggiornamento in sospeso: in altro a destra fate click su “Altro” (l’icona con i tre puntini verticali): se è presente un aggiornamento in sospeso, l’icona sarà di colore verde (è stato reso disponibile un aggiornamento meno di 2 giorni fa), arancione (è stato reso disponibile un aggiornamento circa quattro giorni fa) o rosso (è stato reso disponibile un aggiornamento almeno una settimana fa). Ovviamente è sempre possibile scaricare e installare Chrome da zero partendo da questo indirizzo.

