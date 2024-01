Philips Hue presenta nuove lampade Dymera e videocamera di sicurezza da esterni

Philips Hue amplia il proprio catalogo di luci intelligenti, presentando due nuovi dispositivi sempre più smart: questa volta Philips Hue non ha posto l’accento solo sull’illuminazione, perché c’è anche una nuova videocamera di sicurezza da esterni con luce incorporata.

La prima delle nuove luci di Philips è la lampada da parete Dymera, una luce che il costruttore definisce a “fasci controllabili”. E’ possibile installare questa luce in posizione orizzontale o verticale per ottenere alcune opzioni di illuminazione divertenti, con i fasci di luce che possono essere manipolati tramite app. E’ possibile cambiare il colore di ogni raggio separatamente, quindi avere due colori diversi allo stesso tempo.

Il secondo grande lancio di Philips Hue è la videocamera o telecamera di sicurezza con luce. E’ possibile installarla fuori dalla casa e aggiungerla all’app Hue in modo da poter tenere traccia di ciò che succede all’esterno. Questa telecamera è dotata di nuove funzionalità di sicurezza nell’app Hue per renderla più versatile.

Sono previsti già nuovi aggiornamenti nella prima metà del 2024, che includono miglioramenti alle notifiche push di sicurezza e alla cronologia degli eventi, oltre ad allarmi luminosi e sonori automatici quando viene rilevato un movimento.

Hue afferma di essere al lavoro per ottenere il supporto di Amazon Alexa e Google Home per le funzionalità di sicurezza dell’app, mentre si attende di conoscere l’eventuale sviluppo del supporto per HomeKit.

La luce Dymera disponibile a breve ha un costo di 219 euro, mentre la camera di sicurezza costa 437,59 euro. Tutti i prodotti Philips Hue si acquistano anche su Amazon direttamente a questo indirizzo.

Altre novità presentate da Philips includono il cavo a pendente che può essere utilizzato con le lampadine Hue Filament o la Hue Ellipse. Realizzato in stampa 3D con un materiale bio-circolare al 55 percento, il cavo a pendente è disponibile sia in nero che in bianco e può essere acquistato in due dimensioni.

Per coloro che hanno l’illuminazione a binario Hue Perifo, ci sono nuove opzioni di connettore. Il connettore a T consente ai binari di correre in tre direzioni, mentre il connettore flessibile consente ai binari di correre in qualsiasi direzione e oltre gli angoli di 90 gradi.

Altra novità riguarda la lampada da soffitto Hue Being, ora disponibile anche in nero e bianco, oltre al colore alluminio. Ricordiamo che la Hue Being supporta 50.000 tonalità di luce bianca calda-fredda.

Ancora, Signify sta vendendo adesso la lampada da tavolo portatile Hue Go in nuovi colori, tra cui nero con una presa arancione e bianco con una presa color turchese. Le prese di silicone sono progettate per rendere più facile spostare la lampada da un luogo all’altro. Ricordiamo che la lampada può essere caricata in tre-quattro ore con la base di ricarica inclusa e la batteria dura fino a 48 ore.

Tutte le novità su Philips Hue sono disponibili da questa pagina, mentre per tutti gli articoli dedicati a domotica, sicurezza, risparmio energetico, green economy e abitare sostenibile è possibile consultare la sezione dedicata CasaVerdeSmart di macitynet