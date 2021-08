Galaxy for the Planet è la visione di sostenibilità di Samsung

Nell’ambito dell’evento Galaxy Unpacked nel quale sono stati presentati ti Galaxy Z Fold3 5G, Galaxy Z Flip3 5G, Galaxy Watch4, Galaxy Watch4 Classic e le Galaxy Buds2,, Samsung Electronics ha presentato anche Galaxy for the Planet, piattaforma dedicata alla sostenibilità per il suo Mobile Communications Business, indicando alcune concrete azioni che intende intraprendere a tutela del clima.

L’azienda ha stabilito una serie iniziale di obiettivi da raggiungere entro il 2025 per ridurre il proprio impatto ambientale e il consumo di risorse nell’intero ciclo di vita dei prodotti Galaxy, dalla produzione allo smaltimento.

“Crediamo che ciascuno di noi abbia un ruolo fondamentale nel fornire soluzioni innovative in grado di salvaguardare il pianeta per le prossime generazioni. Samsung è perfettamente consapevole che i nostri sforzi devono essere all’altezza del nostro ruolo, della nostra influenza e dell’ampiezza dell’intero ecosistema Galaxy in tutto il mondo”, ha affermato TM Roh, Presidente e Head of Mobile Communications Business di Samsung Electronics. “Galaxy for the Planet è un passo importante nel nostro viaggio verso la creazione di un mondo più sostenibile e lo faremo con l’apertura, la trasparenza e la collaborazione, principi che ci contraddistinguono da sempre in tutto ciò che facciamo”.

Migliorare l’impatto ambientale entro il 2025

Samsung crede che l’implementazione di pratiche sostenibili attraverso tutte le fasi di produzione sia cruciale per diminuire l’impatto ambientale e prospettare un futuro migliore per tutte le comunità del mondo e per la prossima generazione di innovatori. Il produttore riferisce di voler raggiungere i suoi obiettivi iniziali entro il 2025, con lo scopo di estendere il proprio impegno e darsi nuovi obiettivi successivi al 2025.

Materiali riciclati in tutti i nuovi prodotti mobile entro il 2025

Per promuovere un’economia più circolare, Samsung riferisce di stare investendo in nuovi e innovativi materiali ecosostenibili per i propri prodotti. Con l’obiettivo di utilizzare materiale riciclato in tutti i nuovi dispositivi mobile entro il 2025, l’azienda promette di adoperare diversi materiali riciclati all’interno dei suoi prodotti, tenendo conto della loro resistenza, estetica e durabilità.

Eliminare tutta la plastica dalle confezioni dei prodotti mobile entro il 2025

Samsung sta lavorando per la completa eliminazione della plastica monouso dagli imballaggi dei prodotti entro il 2025, riducendo, rimuovendo e sostituendo risorse e materiali non necessari tradizionalmente utilizzati negli imballaggi dei dispositivi e adottando soluzioni ecosostenibili.

Ridurre il consumo energetico in standby di tutti i caricabatterie per smartphone a meno di 0,005 W entro il 2025

L’azienda sta dando priorità alla tecnologia di risparmio energetico, che aumenta l’efficienza e riduce il consumo di energia. Samsung riferisce di avere ridotto il consumo energetico in standby su tutti i caricabatterie per smartphone a 0,02 W, tra i più efficienti dal punto di vista energetico nel settore della telefonia mobile. Partendo da questi progressi, l’azienda afferma di voler lavorare per raggiungere un consumo di energia in standby dei caricabatterie per smartphone pari a zero, puntando a una riduzione al di sotto di 0,005 W entro il 2025.

Zero rifiuti in discarica entro il 2025

Samsung sta riducendo al minimo i rifiuti generati nei suoi siti produttivi dedicati ai dispositivi mobile, impegnandosi ad riallocare tutti i rifiuti destinati alla discarica entro il 2025. L’azienda riferisce inoltre che lavorerà per ridurre i rifiuti elettronici su scala globale ottimizzando il ciclo di vita dei prodotti, migliorandone i processi di progettazione e attraverso iniziative come Galaxy Upcycling, Certified Re-Newed e i programmi Trade-In.