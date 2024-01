TikTok riconosce in automatico prodotti nei video per venderli

I collegamenti al negozio TikTok potrebbero diventare molto più comuni sull’app di social media: Bloomberg segnala che l’azienda sta testando una nuova funzione che identifica automaticamente i prodotti nei video della piattaforma per poi offrire agli utenti un collegamento rapido per comprarli tramite “Trova articoli simili su TikTok Shop”.

Business Insider ha in precedenza individuato un test della stessa funzione lo scorso novembre, con video in cui era possibile trovare pulsanti per “trovare articoli simili su TikTok Shop”. TikTok ha in precedenza confermato di aver testato la funzione con un numero limitato di utenti negli Stati Uniti e nel Regno Unito.

Le ultime notizie sulla funzione sperimentale arrivano alcuni mesi dopo il lancio del negozio TikTok negli Stati Uniti, che, tra le altre cose, permette ai creatori di aggiungere collegamenti a prodotti dai loro video.

Attualmente, Bloomberg osserva che gli influencer e i marchi devono essere approvati da TikTok per etichettare i prodotti nei video, ma la nuova funzione ha il potenziale per espandere i collegamenti ai prodotti in tutti i video, rappresentando una grande espansione delle funzionalità di e-commerce di TikTok mentre la piattaforma mira a raggiungere 17,5 miliardi di dollari di vendite negli Stati Uniti nel 2024.

Non sarebbe la prima volta che aziende utilizzano la tecnologia per identificare automaticamente i prodotti e offrire collegamenti per acquistarli. Ad esempio, la piattaforma di social media concorrente Pinterest ha una funzione di raccomandazione per lo shopping che invita gli utenti a “Visualizzare prodotti simili” su determinati post.

Lo shopping è stato anche presentato come un caso d’uso chiave per Google Lens e la più recente funzione Circle to Search – Cerchia e Cerca dell’azienda.

Interesse e utenti di TikTok sono in costante crescita, così come il fatturato: è la prima app ad aver superato un miliardo di dollari in un solo trimestre.