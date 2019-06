GearBest moltiplica i vostri soldi: versate 4,5 euro, domani valgono fino a 45 euro

Offerta davvero pazza quella che GearBest sta proponendo agli utenti in questo momento: oggi depositate un acconto, che si moltiplicherà nei giorni, facendovi risparmiare fino a 50 dollari (circa 50 euro). Ecco come funziona, non c’è trucco, non c’è inganno.

Su un catalogo selezionato di prodotti GearBest sta applicando questa particolare promozione. Il sito richiede di versare, da oggi e fino al 12 giugno, un determinato acconto sul prodotto prescelto. Una sorta di prenotazione, insomma. Al momento dell’acquisto, l’acconto versato sarà automaticamente incrementato di una cifra predeterminata.

Per alcuni prodotti versate 4,50 euro e varranno 9 euro, per altri si arriva a trasformare 9 euro in 45 euro. Non dovrete fare altro, dopo il 12 giugno, ed entro il periodo indicato, che completare il vostro acquisto: l’acconto versato sarà magicamente incrementato e potrete pagare molto meno il prodotto desiderato.

Giusto a titolo di esempio, se versate un acconto di 9 euro sull’aspirapolvere senza filo Xiaomi, al saldo quei 9 euro saranno diventati ben 27 euro. Addirittura, i 9 euro di acconto versati per il tablet Chuwi Hi9 saranno trasformati in 45 euro al momento dell’acquisto finale. Ed ancora, i 4,50 euro versati in acconto sulla lampada Xiaomi Mijia Yeelight, varranno 13,50 euro.

Le regole sono semplici. I pagamenti sono divisi in due step: deposito iniziale e pagamento finale. Per consentirvi di risparmiare, Gearbest applica un “incremento del deposito., Si tratta di un bonus gratuito che aumenta il deposito.

L’esatto ammontare di questo aumento dipende dal prodotto specifico, che appare sulla pagina di ciascun prodotto. Dopo il deposito iniziale, il saldo residuo deve essere pagato entro il termine specificato su ciascuna pagina, mentre il mancato pagamento del saldo prima della scadenza significherà perdere il deposito originale con conseguente annullamento dell’ordine.

Per il pagamento finale del saldo, punti e coupon non possono essere utilizzati.

Il prezzo finale, ossia l’importo effettivo pagato per l’articolo, equivale al deposito iniziale sommato al pagamento finale.

Facciamo un esempio. Se il prezzo di un articolo è 100, e il vostro deposito di 5 euro viene trasformato in 50, voi pagherete in definitiva 55 euro, ossia i 5 euro iniziali di deposito, più il prezzo finale di 100 diminuito del bonus di 50 euro.

A questo indirizzo tutti i prodotti che aderiscono all’offerta. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.