Si perdono tra i boschi in Calabria, ritrovati dopo aver lanciato allarme con iPhone

Sono stati ritrovati infreddoliti e bagnati (a causa delle condizioni meteo avverse) ma in buone condizioni, due escursioni dispersi nel Parco della Sila, in Calabria.

Del ritrovamento si è occupato una squadra mista di tecnici della Stazione Alpina Sila Lorica del Soccorso Alpino e Speleologico Calabria – CNSAS e militari Soccorso Alpino della Guardia di Finanza (Sagf) – Stazione di Cosenza.

Il Soccorso Alpino e Speleologico Calabria ha fatto sapere che i due sono stati ritrovati in una zona boschiva tra il comune di San Pietro in Guarano (CS) e e il Valico Sierra del Fiego (nei dintorni di Fago del Soldato) -Parco Nazionale della Sila.

Dopo essere stati rifocillati e coperti, i due escursionisti sono stati affidati ai sanitari del 118 per un rapido controllo medico del caso.

I due dispersi avevano lanciato l’allarme dall’iPhone. I tecnici della Stazione Alpina Sila Camigliatello erano stati allertati dalla Centrale Operativa del 118, a dopo l’invio di una allerta lanciata da un dispositivo Apple.

Con iPhone 14 e versioni seguenti, è possibile utilizzare la funzione “SOS emergenze via satellite” per inviare messaggi ai servizi di emergenza quando non si ha connessione alla rete e senza copertura cellulare e Wi-Fi.

La funzionalità “SOS emergenze” tramite satellite permette di mettersi in contatto con i servizi di emergenza in circostanze eccezionali, quando non ci sono altri mezzi per contattarli.

Se si effettua una chiamata o si invia un messaggio ai servizi di emergenza e non si riesce a stabilire una connessione perché senza copertura cellulare e Wi-Fi, l’iPhone cerca di mettere in contatto l’utente tramite satellite.

Apple spiega che per connettersi a un satellite, bisogna essere all’aria aperta con una visione chiara del cielo e dell’orizzonte. La funzione SOS emergenze via satellite è gratuita per due anni dopo l’attivazione di un iPhone 14 o seguente.