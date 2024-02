Gemma è Google AI in versione leggera e open

Google ha presentato una nuova generazione di modelli AI denominata Gemma, riferendo che questi si appoggiano alle stesse ricerche e tecnologie usate per i modelli Gemini AI, e sono in grado di assistere sviluppatori e ricercatori nella creazione di “un’intelligenza artificiale responsabile”.

Gemma è presentata come una famiglia di modelli aperti, leggeri e all’avanguardia, costruiti con la stessa ricerca e tecnologia utilizzata per creare i modelli Gemini. Sviluppata da Google DeepMind e altri team di Big G, Gemma si ispira ai Gemelli e il nome riflette il latino gemma , che significa “pietra preziosa”.

Due le varianti disponibili: Gemma 2B e Gemma 7B, pre-addestrate e ottimizzate per l’esecuzione in locale (sul computer dello sviluppatore), ma nel contempo potenti e performanti.

Googe riferisce di modelli significativamente più grandi rispetto ai parametri di riferimento chiave, aderendo al tempo stesso a ” rigorosi standard” per risultati “sicuri e responsabili”.

Per rendere sicuri e affidabili i modelli pre-addestrati Gemma, sono state sfruttate tecniche automatizzate per filtrare determinate informazioni personali e altri dati sensibili dai set di addestramento; è stata predisposta “un’ampia messa a punto” e apprendimento di rinforzo dal feedback umano (RLHF) per ottenere modelli “con comportamenti responsabili”.

Google riferisce di valutazioni approfondite, compreso il red-teaming manuale, test contraddittori automatizzati e valutazioni delle capacità del modello per attività pericolose.

Google prevede in futuro il rilascio di ulterori varianti di Gemma, riferendo che gli sviluppatori possono iniziare a lavorare utilizzando l’accesso senza costi a Kaggle, un livello senza costi per i notebook Colab e $ 300 in crediti per i nuovi utenti di Google Cloud. I ricercatori possono anche richiedere crediti Google Cloud fino a 500.000 dollari per accelerare i loro progetti.

I modelli Gemma funzionano sui dispositivi più diffusi, tra cui laptop, desktop, IoT, dispositivi mobili e cloud. Google ha collaborato con NVIDIA per ottimizzare Gemma per le GPU NVIDIA , dal data center al cloud fino ai PC AI RTX locali, promettendo prestazioni leader del settore e l’integrazione con tecnologia all’avanguardia.

