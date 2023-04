Giochi da tavolo Hasbro fino al 54% di sconto: si parte da soli 4,49 €

Se volete comprare un gioco da tavolo da sfoderare durante feste e raduni in famiglia, con la Hasbro Week risparmiate anche la metà del prezzo di listino. Alcuni dei titoli più famosi di Hasbro sono infatti scontati fino al 54%, con prezzi a partire da soli 5 € comprando ad esempio Forza 4 o Affonda La Flotta.

Uno dei più gettonati è senz’altro Twister, classico gioco di abilità il cui scopo è rimanere l’ultimo giocatore in equilibrio sul tabellone dopo che tutti gli avversari sono stati eliminati. In pratica una volta che i giocatori o le squadre si sono disposti alle estremità del tabellone, un altro giocatore o un arbitro fa ruotare la freccia girevole e a seconda della posizione su cui si ferma indica la mossa da eseguire.

Ad esempio potrebbe capitare di dover spostare una mano o un piede su un tondo di uno specifico colore (es. mano sinistra sul rosso). Tutti i giocatori dovranno portare a termine la mossa, dopo di che l’arbitro potrà far girare di nuovo la freccia.

All’inizio della partita le mosse sono molto semplici, ma via via la situazione si complica, gli intrecci di braccia e gambe diventano sempre più intricati e fatalmente qualcuno perderà l’equilibrio, cadendo sul tabellone o appoggiandovi una parte del corpo diversa da mani e piedi. Quel giocatore verrà immediatamente eliminato, e il gioco proseguirà in questo modo fino a che resterà sul campo un ultimo giocatore, che verrà istantaneamente proclamato campione di Twister.

Tra i tanti al momento è scontato anche Indovina Chi, gioco in cui si devono indovinare le identità misteriose. Il personaggio misterioso indossa un cappello? Oppure ha gli occhi azzurri?

I giocatori dovranno porre queste e molte altre domande per scoprire chi è il personaggio misterioso: chi riesce per primo ad azzeccarne l’identità, vince la partita.

Immancabile poi nella lista dei giochi da tavolo da sfoderare all’occorrenza è Taboo: scopo del gioco è suggerire una parola ai propri compagni di squadra nel tempo consentito dalla clessidra, ma facendo attenzione a non usare neppure una delle cinque parole taboo, pena l’eliminazione della carta.

Il giocatore sà cosa devi suggerire, ma potrebbe non riuscire proprio a trovare le parole: per vincere servono creatività, abilità e prontezza, ma il bello è che non ci sono risposte sbagliate.

Per i più piccoli c’è poi Cocco Dentista. Qui ci si sfida ad estrarre il dente dolorante del povero alligatore: se disgraziatamente si dovesse premere proprio il dente che gli fa male, il coccodrillo non ci penserà un minuto a dare un bel morso.

Chi viene masticato perde immediatamente: vince chi riesce a premere in basso tutti i denti del povero coccodrillo senza farsi morsicare.

Tutte le offerte

Se volete dare un’occhiata a tutti i giochi da tavolo in sconto durante la Hasbro Week non dovete far altro che cliccare qui per raggiungere la pagina promozionale: di seguito trovate invece l’elenco dei titoli che la nostra redazione ha ritenuto più interessanti da segnalare.

Hasbro Monopoly Deal, Gioco di Carte, Versione in Italiano, E3113 In offerta a 6,69 € – invece di 7,99 €

sconto 16% – fino a scadenza sconosciuta

Hasbro Gaming Jenga Classic, children’s game that promotes the speed of reaction, from 6 years In offerta a 15,69 € – invece di 22,99 €

sconto 32% – fino a scadenza sconosciuta

Hasbro Gaming L’Allegro Chirurgo, Gioco in Scatola, Multicolore, 39 x 4 x 24.1 Cm, 6+ In offerta a 20,09 € – invece di 32,99 €

sconto 39% – fino a scadenza sconosciuta

Hasbro Gaming – Cocco Dentista, Gioco in Scatola, B0408103, 4 anni +, 3+ In offerta a 16,89 € – invece di 27,99 €

sconto 40% – fino a scadenza sconosciuta

Hasbro Gaming, Forza 4, Gioco di Carte, Edizione da Viaggio, for ages 6+ In offerta a 6,39 € – invece di 7,90 €

sconto 19% – fino a scadenza sconosciuta

Taboo (Gioco in Scatola Hasbro Gaming, Versione in Italiano) Per Quattro O Più Giocatori Da 13 Anni In Su In offerta a 21,99 € – invece di 34,99 €

sconto 37% – fino a scadenza sconosciuta

Hasbro Gaming Trivial Pursuit Harry Potter, sfida trivial in versione compatta per 2 o più giocatori, 600 domande, dagli 8 anni in su, multi In offerta a 12,99 € – invece di 17,99 €

sconto 28% – fino a scadenza sconosciuta

Monopoly Classico – Gioco da tavolo per famiglie e bambini dagli 8 anni in su In offerta a 19,89 € – invece di 35,99 €

sconto 45% – fino a scadenza sconosciuta

Hasbro Twister Gioco in Scatola Hasbro Gaming – versione 2020 in Italiano In offerta a 16,99 € – invece di 26,99 €

sconto 37% – fino a scadenza sconosciuta

Hasbro Gaming, Indovina Chi? Travel, Gioco in Scatola, for ages 6+ In offerta a 8,19 € – invece di 9,99 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

