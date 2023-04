Ultimo giorno a MIR 2023: in giro per gli stand

Il mondo dell’intrattenimento e degli spettacoli dal vivo non può presentarsi in modalità virtuale e chi vuole conoscere direttamente e toccare con mano le novità del settore ha ancora qualche ora per sperimentare gli strumenti per l’audio, il video, le conferenze e le esperienze immersive nei padiglioni della fiera di Rimini.

Ecco una cavalcata tra gli stand del MIR 2023 che abbiamo visitato domenica scorsa con un elenco delle novità più interessanti nello spazio espositivo e nelle aree dedicate.

VectorWorks Spotlight allo stand Videocom

Iniziamo da una conoscenza storica dei nostri lettori: Il software CAD concepito e sviluppato per soddisfare le esigenze di chi si occupa del design di sistemi di illuminazione in campo artistico. Grazie agli accordi con Robe, MA e altre aziende del settore ha creato una vero e proprio di BIM nel campo della progettazione in questo ambito. Sono in arrivo ulteriori sviluppi a livello di integrazione e pre-visualizzazione grazie all’acquisizione di Vision da parte di Vectorworks.

RM Multimedia

Molte le aziende presenti del portafoglio, tra le quali MA Lighting con le grandMA3 consoles, gli schermi della INFiLED, le soluzioni network audio e video della Luminex, i sistemi di tracciamento zactrack, e i sistemi di illuminazione Anolis.

Wharfedale Pro

Assoluta novità per MIRTECH sono i diffusori Line Array attivo WLA-1A e la nuova serie di sistemi PA attivi portatili a colonna ISOLINE-AX che stanno rivoluzionando il mondo delle PA.

Yamaha Music Europe

Molte le novità del costruttore giapponese. Due diffusori a colonna, Stagepas1KmkII e Stagepas 200, un mixel live, AG08 insieme con i prodotti per streaming, due microfoni AG08 e AG01 e il mixer ZG01 e infine un DSP, il DME7.

Bose

Tra le varie novità presentate in fiera i sistemi Design Max Loudspeakers 15 modelli tra coassiali e subwoofer anche per esterni con grado di protezione IP55, e la serie Freespace da incasso o da superficie, con significativi miglioramenti in termini di durata, design e facilità di installazione. In mostra il software che aiuta a configurare sistemi base e complessi.

Aret

Dimostrazione della rivoluzionaria interazione tra LAWO e MERGING all’interno dell’ecosistema HOME di LAWO. Grazie a questa novità di “live mixing e recording” è possibile produrre un concerto live e registrarlo con un salvataggio dinamico dei movimenti del mixer – Stand 112

Barco

In esposizione i nuovi videowall della serie XT con passo pixel di 1,2mm, tecnologia InfinipixTM e correzione colore Rec.709 e il proiettore UXD-4K40, con lampada laser al fosforo, DLP a 3 chip e ben 37.500 lumen con risoluzione 4K UHD.

Omnio

Il distributore presenta Pixera 2.0 che offre prestazioni multi user, il backup in modalità N+1 e altre integrazioni pensate per agevolare la virtual production. E poi Desk Dough, un prodotto che trasforma un videoproiettore in un sistema per effetti luminosi. Infine lo schermo Anyshape basato sul concetto della modularità, e in grado di assumere qualsiasi forma e di essere rivestito di qualsiasi tessuto.

Twinkly pro

È il sistema di illuminazione professionale intelligente più innovativo sul mercato. È infatti mappabile e controllabile da smartphone e utilizza LED indirizzabili e una innovativa e potente App per iOS con la quale è possibile creare scenografie spettacolari altamente personalizzabili.

Sony

Con i nuovi tre LFD BRAVIA della serie BZ rispettivamente da 50”, 55” e 85”,i il video proiettore VPL-PHZ60 e i diffusori line array SLS-1A, oltre al diffusore attivo compatto dotato di 8 altoparlanti full-range a diaframma quadrato ideale con i display professionali BRAVIA e i videoproiettori Sony.

YesTech

Top brand specializzato nell’offerta di display LED wall professionali indoor specializzata in moduli multi-forma della serie Magic (MG Series), pedane LED, display per il traffico, street banner. In esposizione ben 160 pannelli di tutte le serie.

Outline

Uno tra i più prestigiosi costruttori di diffusori professionali più presente in Italia e uno dei più rinomati a livello internazionale. Al MIR con alcune novità, tra le quali Ai41e Ai81 diffusori passivi della serie Architectural, il compatto Charlie 4 e i sub AS6 e Sub-110.

AVA

Avolites leader indiscussa nei sistemi di controllo visivo per il mondo dello spettacolo nell’universo del lighting e nelle apparecchiature per lo stage dimming, presenta il top di gamma D9 e la compatta Quartz, con 16 universi DMX espandibili a 64 e 10 fader di riproduzione. Presente poi in esposizione statica AVOLITES Matrix, il banco che ha accompagnato i Pink Floyd nel “The Wall Tour” (‘80/’81).

PixelHue

​​Giovane azienda, implementa soluzioni di elaborazione video professionali dedicate principalmente al mondo rental, presenta il nuovissimo Media Server X400, lo switcher video modulare Q8 e 4K ViewPro, un potente processore video che supporta ingressi e uscite 4K.

Epson

In dimostrazione l’innovativo software Epson Projector Professional Tool (EPPT) per realizzare proiezioni in Edge Blending e in stacking su schermi curvi, in congiunzione con il videoproiettore EB-L770U laser 4KE che permette installazioni a 360°, per immagini coinvolgenti e di grande impatto anche in ambienti molto illuminati.

Con un progetto dedicato all’arte digitale che permette di apprezzare il meglio delle opere artistiche ospitate dal MEET di Milano (Digital Cultural Center) attraverso uno schermo curvo immersivo a 360°.

TeamOffice

Presenta un innovativo sistema interattivo che unisce digital signage, sistemi olografici e presentazioni estemporanee tramite un QRCODE che permette di interagire con il palinsesto grafico tramite SmartPhone e senza scaricare APP.

3P tecnologies

Presenta un progetto dedicato al settore educational che propone l’installazione una “Immersive Room” che consentirà ai visitatori di comprendere le potenzialità di un modello di learning & teaching immersivo in forma ibrida.

ZZIPP Group

L’azienda unisce le prestazioni delle soluzioni di tre diverse aziende. Hisense B2B con la sua nuova serie DE Interactive Digital Board, BZBGEAR azienda di broadcast professionali end-to-end, inclusi prodotti per lo streaming live e la produzione video e Fonestar, marchio di riferimento nei sistemi di diffusione sonora, audio e microfonica per qualsiasi tipo di installazione.

Padiglioni Live You Play

Quest’anno con la grande novità del “Contest Mixer”. Si può assistere all’’ascolto comparato di 6 mixer audio, con un unico sistema Point Source di riferimento e si potrà accedere alle consolle durante il mixing. E’ possibile ascoltare uno stage live con la band Absolute Five.

In una altro padiglione si trova lo speciale palco robotizzato “Live System Contest” nel quale è possibile ascoltare sei sistemi audio a rotazione che saranno messi in funzione tramite un sistema di puntamento robotizzato, suonando tutti dalla stessa posizione. Un’occasione unica per testare dal vivo le caratteristiche degli impianti e per metterle a confronto.

Area Piscine Est

I visitatori potranno trovano lo spettacolare ROBE Show Truck, un grande camion itinerante espositivo di ROBE che, con il suo set luci, offre la possibilità di ammirare più di 30 prodotti di punta del marchio in uno spazio mobile di 180 mq.

Contest Colonne

In quest’area si trova il progetto “Contest Colonne” è dedicato ai sistemi audio a sviluppo verticale su stativi o colonne di diverse grandezze. Suoneranno tutti con una distanza uguale, con lo stesso programma audio per garantire un’esperienza nelle medesime condizioni di ascolto per tutti i diffusori. Su un maxi LedWall saranno proiettate le singole caratteristiche di ogni dispositivo.

Immersive Sound Rooms

Dopo il successo della scorsa edizione, tornano a MIR 2023 le immersive sound rooms, un’area “soundstage” dotata di sale demo nelle quali provare l’esperienza del suono immersivo.

L-Acoustics

L’azienda mette in mostra a MIR la tecnologia L-ISA L-Acoustics Immersive Sound Art, un sistema per l’ascolto immersivo in formato 14.1 con surround fino a 360°. Per mostrare al meglio le potenzialità del sistema, la demo viene realizzata tramite l’esibizione live di una band di elettronica, con contributi acustici. Il progetto immersivo dell’azienda nasce per espandere il concetto del panorama audio. Non più solo un sistema frontale left/right stereo ma una dimensione di suono avvolgente da qualsiasi punto.

Yamaha

L’azienda torna a MIR con il suo sistema audio immersivo AFC per il controllo attivo dello spazio che, tramite l’installazione nell’ambiente di un ecosistema composto da molteplici oggetti sonori disposti a 360 gradi, consente di prolungare l’RT60, ossia il tempo di riverbero del suono nella sala. In questo modo, l’ambiente si può trasformare dal punto di vista acustico in uno spazio molto più ampio e darà l’impressione all’ascoltatore di trovarsi al centro di una cattedrale, di una caverna etc. E’ possibile persino controllare il modo in cui i suoni e i passi del pubblico vengono percepiti in tempo reale, per creare esperienze interattive immersive semplicemente sbalorditive.

Wharfedale Pro e Audiolink

La sala di Wharfedale Pro allestita insieme a Audiolink vede una sessione demo incentrata sull’utilizzo di casse coassiali con coerenze di fase insieme ad una matrice di audio immersivo per installazioni o rental. La dimostrazione vefde l’alternarsi di un momento teorico e di prove di ascolto di audio stereo-immersivo attraverso l’uso degli amplificatori della serie DP e gli altoparlanti della serie GPL di Wharfedale Pro, unita alla soluzione dedicata all’audio immersivo di TiMax 2 di Audiolink.

Tutte le altre immagini della nostra galleria qui sotto:

Per maggiori informazioni su MIR 2023 a rimini vi rimandiamo a questa pagina.