Giochi VR previsti in crescita al lancio di Vision Pro fuori dagli USA

Pubblicità

Buone notizie per Apple Vision Pro che proprio in queste ore sta varcando per la prima volta i confini USA per approdare in diversi paesi ma non in Italia: in ogni caso i tempi sembrerebbero maturi perché il mercato globale dei giochi VR per la Realtà Virtuale è stimato in crescita fino a 36 miliardi di dollari per il periodo che va dal 2024 al 2028.

A riferirlo è il gruppo di ricerca Technavio indicando per il mercato in questione stime con tasso di crescita annua del 38,19% nel periodo di previsione. La crescente adozione di tecnologie VR nell’industria dell’intrattenimento domestico sta a quanto pare trainando la crescita di mercato, con una tendenza alla crescente popolarità per quanto concerne i video a 360°.

Per quanto concerne i giochi, rimangono tuttavia perplessità sul versante privacy con giocatori preoccupati da possibili intrusioni nella loro vita privata, una sfida da affrontare per chi vuole proporre contenuti per questi device.

“Il mercato del gaming VR sta vivendo una rilevante crescita grazie all’introduzione di dispositivi VR avanzati e video a 360°. Aziende quali Facebook, Sony e HTC hanno presentato visori VR, quali Oculus Quest 2, favorendo la crescita del mercato”, spiega Technavio.

Video ma non solo “La popolarità dei filmati a 360°, memorizzati con dispositivi quali GoPro Freedom360 e Kodak PIXPRO SP360 4K Dual Pro Pack” inoltre i visori “migliorano l’esperienza di gioco permettendo agli utenti di cambiare prospettiva. Piattaforme quali 360Heros offrono servizi per la creazione di contenuti immersivi a 360°. Si prevede che questa tendenza continui a crescere, rendendo la tecnologia VR mainstream nell’industria del gaming”.

Apple ha intanto da poco annunciato visionOS 2, promettendo “nuove esperienze di spatial computing su Apple Vision Pro”, arricchendo il visore nuove potenti capacità a distanza di pochi mesi dal suo lancio negli Stati Uniti, tra cui un nuovo modo di trasformare le classiche foto in foto spaziali, nuovi gesti per muoversi nell’interfaccia di visionOS, e nuove opzioni per chi sviluppa app di spatial computing.

Vision Pro è arrivato nella Cina continentale, a Hong Kong, in Giappone e Singapore ed è in preordine in Germania, Francia, Regno Unito, Canada e Australia dove sarà in vendita dal 12 luglio.Come in Francia e in Germania Apple Vision Pro è atteso in Italia al prezzo di 4.000 euro.