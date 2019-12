Gli auricolari TWS Xiaomi Baseus Encok sono in offerta lampo a 27,32 euro

Ecco gli auricolari TWS che stavate aspettando: gli Xiaomi Baseus Encok, grazie ad un’offerta lampo, al momento si comprano per soli 27,32 euro.

Questi auricolari sono tra i più piccoli e leggeri in circolazione: sono lunghi un centimetro e mezzo e pesano appena 5 grammi. A conti fatti non vi accorgete di averli indosso.

Nonostante le ridotte dimensioni permettono di ospitare delle minuscole batterie da appena 60 mAh su ciascun auricolare, grazie alla tecnologia Bluetooth 5.0 non si beneficia solo di una migliore stabilità del segnale ed un collegamento senza interruzioni anche a lungo raggio, ma viene offerta anche una buonissima autonomia.

Nello specifico ciascun auricolare si ricarica attraverso la custodia in appena 30 minuti e promette fino a 6-7 ore di autonomia in chiamata oppure 6 ore di ascolto musicale ininterrotto.

La custodia per il trasporto come dicevamo incorpora una batteria da 2.000 mAh, perciò promette più di una ricarica completa per gli auricolari (ad occhio almeno 4-5), che si ricarica in tre ore quando è completamente scarica.

Tra le particolarità degli Xiaomi Baseus Encok segnaliamo la presenza di un trasduttore da 8 millimetri incorporato negli auricolari che promette un migliore bilanciamento di tutte le frequenze.

Inoltre sono resistenti a pioggia e sudore, quindi potete usarli senza problemi anche in palestra. Poi sono dotati di un solo pulsante attraverso il quale, in base al tipo di click, è possibile gestire tutte le funzioni principali, dal controllo della riproduzione musicale alla gestione delle telefonate o dell’assistente vocale. C’è infine anche un sistema DPS Noise Reduction che punta a ridurre il rumore di fondo nelle telefonate.

Se siete interessati all’acquisto, come dicevamo gli Xiaomi Baseus Encok sono al momento scontati su Cafago a soli 27,32 euro. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.