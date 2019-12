Amazon svela i bestseller 2019 in Italia: non solo tecnologia, sul podio c’è il caffè

Che siamo italiani lo abbiamo dato a vedere anche con gli acquisti su Amazon.it: nella classifica dei prodotti più acquistati, le capsule per il caffè Borbone Respresso si posizionano infatti al quarto posto mentre il quinto è ottenuto dal collare antiparassitario Seresto per i cani.

La Fire TV Stick conquista invece la prima posizione precedendo Echo Dot di terza generazione, mentre le schede microSD di Samsung raggiungono il terzo gradino di un podio che è tutto tecnologico.

Tra i record ce n’è uno di livello mondiale: quest’anno infatti Amazon Prime ha dato il benvenuto a un numero di nuovi iscritti superiore a qualsiasi anno precedente.

Ma tornando alla classifica dei prodotti più acquistati dai clienti in Italia nel 2019, ecco l’elenco completo dei dieci prodotti più venduti su Amazon.it:

Per il bicchierino serale, i clienti di Amazon.it preferiscono il rum, come lo Zacapa Centenario 23 Rum Solera e il Diplomatico Rhum, Reserva Exclusiva. Il whisky scozzese torna in auge, soprattutto quando si tratta di etichette premium come Lagavulin 16 Year Old Scotch Whisky Single Malt – Whisky Scozzese Puro Malto dell’isola di Islay, ma resta ancora molto lontano dal podio.

Tra gli acquisti utili pensati per il benessere degli animali domestici, Seresto è il brand più apprezzato (a seguire AdvantixSpot e AmazonBasics) e gli antiparassitari sono tra i prodotti bestseller.

Nella categoria libri, il successo editoriale dell’anno è firmato da Giulia De Lellis: “Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza!” sbaraglia la concorrenza tra i clienti di Amazon.it, seguito dai consigli alimentari di Adriano Panzironi contenuti nel libro “Vivere 120 anni. Le verità che nessuno vuole raccontarti” e “Entra nel mondo di Luì e Sofì. Il fantalibro dei Me contro Te”, tra gli youtuber più amati dalla Generazione Z.

Nella sezione Moda, l’orologio Casio Unisex Digitale con Cinturino in Resina è il bestseller. Lo zaino casual unisex in nero Eastpak Padded Pak’R da 24 litri è il backpack dell’anno. Portafogli, astucci, zaini e cronometri sono gli altri oggetti dello shopping online dei clienti di Amazon.it.

Nella selezione del negozio Alimentari e cura della casa, le capsule di Respresso di Caffè Borbone, insieme alle capsule Don Carlo Miscela Nera e Respresso Miscela Rossa, sono i prodotti più apprezzati. In tutti i casi, spopolano le confezioni da 100 capsule compatibili.

Tra i bestseller per Casa e cucina, svetta il pacco da 6 filtri di BRITA per 6 Mesi di Acqua Filtrata. Seguono la copertura per l’asse da stiro Foppapedretti La Copertina e la lampadina LED Singola A60 Attacco E27 di Philips Lighting White, colore bianco caldo (2700 K).

Nella sezione Amazon Launchpad, i prodotti innovativi più amati sono il termostato wi-fi intelligente Netatmo NTH01-IT-EC; il supporto tablet regolabile Lamicall; il localizzatore GPS per cani Tractive, leggero, impermeabile e adatto a ogni collare.

Nella categoria Bellezza, i clienti hanno apprezzato Curls Rock Amplifier di Tigi, per una maggiore definizione e controllo dei ricci seguito dal mascara Maybelline New York Ciglia Sensazionali Intense Black e da siero viso bio con acido ialuronico di Florence Bio Cosmesi.

Nel negozio Giochi e giocattoli dove le LOL di Giochi Preziosi (LOL Surprise Hairgoals S1, LOL con Capelli Pettinabili, 15 Livelli, Modelli Assortiti) sono le più acquistate. Per chi ama i classici da tavolo, l’edizione italiana di Asmodee Dobble batte tutti seguita dalle carte “UNO” della Mattel.

Una conferma per tutti i gli appassionati di Videogiochi: FIFA 20 Standard per PlayStation 4 è “IL” gioco del 2019. Medaglia d’argento per “Crash” nella release Crash Team Racing Nitro-Fueled – PlayStation 4. Al terzo posto FIFA 19, sempre per PS4.

Spostiamo ora l’attenzione sui servizi: l’artista più ascoltato in streaming su Amazon Music in Italia è stato Ultimo mentre i 5 brani più ascoltati in streaming su Amazon Music in Italia sono stati:

Gli album più ascoltati in streaming su Amazon Music in Italia invece sono stati Atlantico di Marco Mengoni, Colpa delle Favole di Ultimo e Per un milione di Boomdabash. La canzone più richiesta ad Alexa su Amazon Music è stata invece Soldi di Mahmood.

I clienti in Italia hanno assecondato la loro passione per la lettura con Prime Reading. In Italia, i titoli più letti per genere sono stati:

Ti voglio da sempre, Non mi piaci ma ti amo (eNewton Narrativa), Un imprevisto chiamato amore, Adesso che lo sai, Gli strani casi dell’amore sono stati invece i titoli più letti su Prime Reading nel 2019.

Potete dare un’occhiata a tutti i Bestseller 2019 di Amazon Italia accedendo direttamente a questa pagina.