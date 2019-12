Attenzione strada innevata, ora Waze rende sicuri i viaggi in inverno

Se state pianificando una vacanza per le ferie natalizie, installate Waze sul vostro smartphone. Da qualche giorno l’app infatti ha introdotto la segnalazione di pericolo per “Strada innevata” che permette di conoscere in anticipo le allerte neve e consente così di scegliere l’opzione migliore.

In aggiunta, gli utenti saranno preventivamente avvisati nel momento in cui si avvicineranno ad una strada ancora innevata: in questo modo non si avranno più dubbi sulle condizioni delle strade da percorrere e si potrà selezionare un percorso alternativo o scegliere di posticipare la partenza in base alla situazione.

Durante tutto il tragitto, Waze avvisa l’automobilista di eventuali altri pericoli lungo la strada mediante gli alert generati dalle segnalazioni in tempo reale degli altri utenti. Tutti coloro che scaricano l’app (per iPhone, iPad e Android) possono segnalare un pericolo sulla strada, a lato corsia o meteorologico.

In particolare, Waze offre la possibilità agli utenti di specificare il motivo della segnalazione mettendo a disposizione molteplici opzioni tra cui scegliere: ostacolo, lavori in corso, semaforo fuori servizio, veicolo fermo, buca. Per quanto riguarda le segnalazioni metereologiche è possibile selezionare: nebbia, grandine, allagamento, ghiaccio su strada e, a partire questo momento, anche “Strada innevata”, così da avvisare preventivamente tutti gli altri automobilisti che transiteranno nella stessa area.

La possibilità dei Wazer di segnalare i disagi legati al maltempo si affianca all’attività svolta in tutta Italia dalla Community di Map Editor volontari di Waze. La Community nei giorni di emergenza si mobilita immediatamente lanciando lo stato di crisi attraverso i social network per richiedere e fornire informazioni in tempo reale agli utenti presenti sul territorio colpito.

Inoltre, dalla visione della Live Map di Waze sono visibili in tempo reale le segnalazioni inerenti a strade chiuse poiché dissestate o inagibili. I Map Editor, lo ricordiamo, sono utenti volontari che quotidianamente aggiornano le mappe di Waze e svolgono un ruolo fondamentale per l’accuratezza dei dati relativi alle reti stradali. Inoltre, ogni utente può contribuire segnalando eventuali allagamenti o pericoli su Waze poiché l’app mostra gli aggiornamenti in tempo reale.