Gli iMac con M3 supportano cuffie ad alta impedenza

Gli iMac 24″ con chip M3 supportano cuffie ad alta impedenza. È riportato in un documento di supporto di Apple da poco aggiornato nel quale si spiega che sui Mac compatibili – compreso l’iMac 24″ con chip M3 – è possibie collegare direttamente cuffie ad alta impedenza.

Apple spiega che Il jack cuffie da 3,5 mm sui computer Mac compatibili offre il rilevamento del carico CC e l’uscita di tensione adattiva. Il Mac è in grado di rilevare l’impedenza del dispositivo collegato e adattare l’uscita per le cuffie a bassa e alta impedenza e per i dispositivi audio a livello di linea.

Quando si collegano cuffie con un’impedenza inferiore a 150 ohm – riferisce ancora Apple – il jack cuffie fornisce fino a 1,25 V RMS. Per le cuffie con un’impedenza da 150 a 1000 ohm, il jack cuffie fornisce 3 V RMS. Questo potrebbe rendere superflio un amplificatore esterno per cuffie.

Con il rilevamento dell’impedenza, l’uscita di tensione adattiva e un convertitore da digitale ad analogico integrato che supporta frequenze di campionamento fino a 96 kHz, è possibile ascoltare audio ad alta fedeltà e alla risoluzione massima direttamente dal jack cuffie del Mac.

I Mac compatibili con che upportano cuffie ad alta impedenza con il jack cuffie integrato, sono:

MacBook Air 2022

MacBook Pro 2021 o successivi

Mac mini 2023

Mac Studio 2022

Mac Pro 2023

iMac 2023

iMac vanta anche un sistema audio a sei altoparlanti con supporto per audio spaziale durante la riproduzione di musica o video con Dolby Atmos. Tra le peculiarità degli iMac M3, anche il WiFi 6E e il Bluetooth 5.3.