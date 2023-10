I nuovi iMac con chip M3 hanno Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3

Tra gli annunci dell’evento Apple Scary Fast del 30 Ottobre, sono arrivati anche i previsti nuovi iMac con chip M3, la macchina che più di tutti aveva bisogno di un update.

Design e colori non sono cambiati ma all’interno troviamo il nuovo chip M3, secondo Apple fino a 2 volte più veloce rispetto al modello di generazione precedente con chip M1.

Il chip M3 permette un balzo in avanti in termini di prestazioni: è dotato di CPU 8-core, di GPU fino a 10-core e di supporto per memoria unificata fino a 24GB. La GPU supporta mesh shading e ray tracing con accelerazione hardware, e un Neural Engine 16-core e un media engine aggiornato (con supporto alla decodifica AV1, alla codifica e decodifica ProRes) offrono prestazioni migliorate anche per il machine learning e nel coding video.

Ora iMac ha Wi-Fi 6E, che permette velocità fino a due volte superiori rispetto alla generazione precedente, mentre il Bluetooth 5.3 consente di collegare gli accessori Bluetooth più recenti.

Sono presenti fino a quattro porte USB-C, di cui due porte Thunderbolt; è presente il supporto per lo standard Gigabit Ethernet su alcuni modelli e il supporto per monitor esterni con risoluzione fino a 6K.

Non manca la videocamera FaceTime HD a 1080p, microfoni e un sistema audio a sei altoparlanti con supporto per audio spaziale durante la riproduzione di musica o video con Dolby Atmos.

I prezzi in Italia partono da 1629€ per la variante con GPU 8-core, CPU 8-core, 8GB di memoria unificata, unità SSD da 256GB, Magic Keyboard e Magic Mouse; questo modello è disponibile in verde, rosa, blu e argento. La variante con GPU 10-core, disponibile in verde, giallo, arancione, rosa, viola, blu e argento, è in vendita a partire da 1.859€

I nuovi iMac 24″ con chip M3 possono essere già ordinati. Le consegne inizieranno martedì 7 novembre, quando sarà disponibile direttamente anche negli Apple Store e presso i Rivenditori Autorizzati.