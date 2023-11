Pronto update a watchOS 10.1.1, risolto bug consumo anomalo batteria

Apple ha rilasciato l’aggiornamento a watchOS 10.1.1, update che arriva a 14 giorni da watchOS 10.1 che ha visto l’arrivo della funzione NameDrop e la gesture del doppio tap (su Apple Watch Series 9 e Apple Watch Ultra 2).

Nelle note di rilascio Apple spiega che questo aggiornamento “include importanti risoluzioni di problemi e corregge un errore che potrebbe portare la batteria a scaricarsi più rapidamente per alcuni utenti“.

Come scaricare aggiornamento a watchOS 10.1.1

Per aggiornare watchOS, aprite l’app Watch sull’iPhone, selezionate Generali, da qui “Aggiornamento software” e seguite le istruzioni riportate a video. In alternativa è anche possibile aprire l’app Impostazioni su Apple Watch, quindi andare in Generali > Aggiornamento software.