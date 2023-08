Windows 11, Microsoft vuole aggiungere l’AI in Paint e Foto

Microsoft avrebbe intenzione di aggiungere funzionalità basate sull’IA in alcune app per Windows 11, incluse Foto, Paint e Strumento di cattura.

Lo riferisce il sito Windows Central, spiegando che alcune funzionalità richiederanno la presenza di NPU (neural processing unit) o VPU (vision processing unit) e altre no.

Per quanto riguarda Paint, spiega Windows Central, Microsoft è al lavoro su funzioni IA che permetterebbero all’app di identificare oggetti nelle foto, tagliare e incollare questi elementi in nuovi punti. Si tratta di funzionalità che si trovano già su iPhone, macOS e dispositivi Android e non sorprende che Microsoft intenda offrirle anche su Windows.

Relativamente a Snipping Tool, lo “Strumento di cattura” per la creazione di screenshot, Microsoft vorrebbe offrire tecnologia OCR (optical character recognition) per consentire di identificare testi nelle foto, alla stregua di quanto già possibile su iOS e macOS che permettono di copiare e usare il testo che compare in una foto (è, ad esempio, possibile copiare il testo mostrato nella foto di un cartello stradale e incollarlo in un messaggio di testo o un’email, o se una foto mostra un numero di telefono, un sito web o un indirizzo email, possiamo utilizzare quell’elemento per effettuare una chiamata, aprire un sito web o inviare un’email).

Per quanto riguarda Paint, Microsoft vorrebbe integrare nell’app di disegno funzioni di IA generativa. L’utente potrebbe essere in grado di chiedere a Paint di creare disegni partendo da criteri pre-impostati, alla stregua di quanto già possibile con Bing Image Creator, il servizio che permette di realizzare immagini con l’intelligenza artificiale, partendo da una descrizione testuale. Microsoft potrebbe offrire una nuova implementazione di DALL-E, l’algoritmo sviluppato da OpenAI, per generare immagini “originali” partendo da una semplice descrizione.

Tutte le notizie che parlano di Intelligenza Artificiale sono disponibili a partire da questa pagina di macitynet