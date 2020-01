Gli iPhone 5G sosterranno la crescita degli smartphone ma non a lungo

I nuovi iPhone 2020 con connettività 5G contribuiranno a sostenere la crescita degli smartphone quest’anno, ma la spinta si affievolirà presto: l’ultimo report di Gartner prevede infatti una nuova flessione nelle spedizioni già per il prossimo anno.

Nel 2019 le spedizioni totali di tutti i dispositivi, inclusi computer, tablet e smartphone, sono state di 2,15 miliardi di unità, totale che è previsto crescerà leggermente quest’anno fino a 2,16 miliardi di dispositivi, con una crescita attesa dello 0,9%.

La crescita degli smartphone sarà superiore: nel 2019 il settore ha registrato un calo del 2% rispetto al 2018, mentre per quest’anno è previsto un incremento dell’1,7%. La maggior spinta dei terminali sarà sostenuta dall’arrivo di più modelli 5G, in cui giocherà un ruolo da protagonista Apple con i nuovi iPhone 5G in arrivo a settembre.

Gli utenti saranno invogliati all’acquisto e alla sostituzione dalla maggiore offerta di mercato di terminali 5G e anche dalla maggiore diffusione delle reti cellulari con questa tecnologia, specialmente nei mercati in Cina, Asia e Pacifico.

Ciò nonostante i terminali 5G costituiranno solo il 12% del totale spedizioni quest’anno, percentuale che si prevede aumenterà fino al 43% nel 2022, grazie alla riduzione dei prezzi. In ogni caso la crescita degli smartphone che Gartner prevede per quest’anno avrà vita breve: secondo gli analisti il settore tornerà a registrare un calo già nel 2021.

