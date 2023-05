Gli ologrammi 3D sono tra noi col proiettore F60

Se volete creare ologrammi 3D fluttuanti ad alta risoluzione, allora F60 è il dispositivo che fa per voi, tanto più che in questo momento c’è un’offerta in corso che permette di comprarlo risparmiando più della metà (quasi il 70%).

Potremmo considerarlo un display olografico anche se in realtà consiste in un rotore a quattro pale su ognuna delle quali è posizionata una serie di LED (720 in tutto): girando ad alta velocità, il sistema è così in grado di proiettare gli ologrammi tridimensionali in stile Leila di Star Wars nel suo famoso “Aiutami Obi Wan Kenobi sei la mia unica speranza”.

Questo proiettore-ventilatore si controlla sia tramite l’app, che già include più di 200 clip animate per metterlo subito alla prova, sia attraverso un telecomando per avviare e gestire le animazioni che si possono caricare manualmente all’interno di una microSD da massimo 32 GB di capacità.

Dalla scheda tecnica si evince che può funzionare anche per 24 ore consecutive perché non ci sono problemi di riscaldamento che obbligano a farlo riposare di tanto in tanto, perciò si può tranquillamente impiegare in negozi, attività e altre strutture dove un effetto olografico di questo tipo può rendere l’esperienza utente ancora più coinvolgente.

Chiaramente si può usare anche in casa, tanto più che col fissaggio a parete in dotazione gli ingombri diventano pressoché nulli (in alternativa si può sempre appoggiare su un tavolo).

Per quanto riguarda i consumi siamo sui 70 Watt, mentre per le animazioni in 3D bastano dei video in MP4 o in AVI, ma supporta anche GIF animate e foto in JPG e PNG. Infine, le dimensioni: le pale sono lunghe 60 centimetri, di conseguenza questo è il diametro del cerchio entro cui si forma l’ologramma, che ha una risoluzione – dicono – pari a 2.000 x 720 pixel.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto, allora sappiate che in questo momento è in sconto: invece di 455,25 € potete risparmiare il 68% spendendo 148,79 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.