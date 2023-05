Visore VR Apple previsto con caratteristiche di gran lunga superiori alla concorrenza

Il Wall Street Journal riferisce dell’imminente presentazione del visore AR/VR di Apple e conferma alcune indiscrezioni circolate nelle scorse settimane.

Il visore AR/VR di Apple dovrebbe essere presentato alla Worldwide Developers Conference (WWDC23) del 5 giugno e molte sessioni della conferenza per sviluppatori saranno specificatamente dedicate allo sviluppo di software per il visore.

Secondo il quotidiano economico a giugno assisteremo alla presentazione ma la produzione in serie non è prevista fino a settembre a causa di alcune problematiche che avrebbero comportato rallentamenti produttivi.

Il visore è previsto con uno schermo nella parte interna dedicato alla Realtà Virtuale, mentre fotocamere rivolte verso l’esterno dovrebbero permettere di vedere il mondo reale offfendo funzionalità che permetteranno di sovrapporre elementi alla vista per la Realtà Aumentata, una mix di funzioni note come “Realtà Mista”.

Rispetto ad altri visori esistenti, quello di Apple è indicato come qualcosa di “sperimentale” e anticonvenzionale; il costo dovrebbe aggirarsi sui 3000$ e per l’alimentazione è prevista una batteria esterna da montare sulla cintura. Tra le funzionalità previste, c’è FaceTime, Apple Fitness+ e giochi, esempi indicati come campi di utilizzo principali.

Per quanto riguarda il confronto con la concorrenza, secondo fonti citate dal WSJ le caratteristiche tecniche superano di gran lunga quelle di potenziali concorrenti, offrendo “grandi livelli di performance e immersione” rispetto all’offerta di competitor come il Quest Pro di Meta.

C’è chi afferma di aver provato in anteprima il visore AR/VR di Apple e dice di essere rimasto sbalordito. Ne dovremmo ad ogni modo sapere di più il 5 giugno in occasione della Worldwide Developers Conference di Apple. Qui un elenco di quello che Apple dovrebbe presentare