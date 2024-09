Gli USA vogliono vietare le auto spione e terroriste di Cina e Russia

Pubblicità

Il Dipartimento per il Commercio degli Stati Uniti ha proposto la messa al bando per quanto riguarda la vendita e l’importazione di veicoli smart che sfruttano determinate tecnologie cinesi o russe, citando “motivi di sicurezza nazionale”.

Lo CNN citando indagini del governo USA iniziate a febbraio dalle quali sarebbero emersi una serie di rischi per la sicurezza nazionale per via di potenziali vulnerabilità presenti in software e hardware cinese e russo che si trova a bordo di veicoli statunitensi. Tra i pericoli paventati, il possibile sabotaggio da remoto con meccanismi di hacking, e la raccolta di dati personali sui conducenti, almeno secondo quanto dichiarato nell’ambito di una conferenza stampa da Gina Raimondo, attuale segretario al Commercio.

“In situazioni estreme, un avversario straniero potrebbe spegnere o prendere il controllo dei veicoli che si trovano negli Stati Uniti e causare contemporaneamente incidenti o blocchi stradali”, ha riferito la segretaria al Commercio.

Un alto funzionario dell’amministrazione Biden ha riferito alla CNN che il ban non riguarderebbe veicoli nei quali sono già presenti software cinesi ma il divieto potrebbe entrare in vigore per i veicoli del 2027 in poi, e per hardware pensato per essere integrato dal 2030 in poi in alcuni veicoli.

La misura regolamentare proposta è solo l’ultima di una più ampia battaglia che vede contrapposti Stati Uniti e Cina per garantirsi tecnologie-chiave dalle catene di approvvigionamento, inclusi semiconduttori e software AI. La Cina, in particolare, ha investito massicciamente nel settore delle auto connesse e la penetrazione del mercato europeo da parte di produttori cinesi di auto è fonte di preoccupazione per i funzionari americani.

Difficile che in USA siano vendute auto con tecnologia russa.

La paura del possibile hacking da remoto è aumentata da quando pochi giorni addietro sono esplosi migliaia di cercapersone e altri apparecchi in tutto il Libano, in seguito a una complessa operazione di manomissione portata avanti con ogni probabilità dall’intelligence israeliana.

