Il drag&drop tra Mac e iPhone nella beta 5 di iOS 18 e macOS Sequoia

Nella beta 5 dei futuri aggiornamenti a iOS 18.1 e macOS Sequoia 15.1, Apple ha integrato la possibilità di trasferire file da macOS a iOS sfruttando il drag&drop con l’iPhone Mirroring, l’applicazione che permette di accedere e usare ogni funzione di iPhone direttamente da Mac, funzionalità per ora non disponibile per gli utenti nell’UE.

Con l’iPhone Mirroring l’iPhone appare sullo schermo del Mac, ed esattamente come su iPhone l’utente può sfogliare le pagine della schermata Home, o aprire e usare le sue app preferite. Per interagire con iPhone si possono usare la tastiera, il trackpad e il mouse di Mac, e anche l’audio esce dagli altoparlanti del computer.

Il sito 9to5Mac riferisce che è possibile trascinare file (es. una foto) dal Mac all’iPhone o viceversa (da iPhone a Mac) nonostante i limiti intrinseci di iOS nella gestione dei file. L’iPhone dell’utente rimane sempre bloccato (altri non possono accedere o vedere cosa sta facendo l’utente sul suo telefono). Ricordiamo che è anche possibile visualizzare e rispondere alle notifiche di iPhone direttamente dal proprio Mac.

Altre novità integrate in iOS 18.1 riguardano l’accesso a ChatGPT integrato in Siri, le Genmoji, Image Playground, il design dell’app Mail e il supporto di più lingue in Apple Intelligence (per ora, niente italiano, che vedremo successivamente).

Come accennato,Al momento Apple non offre l’iPhone mirroring gli utenti residenti nell’Unione europea; l’azienda sostiene che norme del Digital Markets Act (DMA) pongono “incertezze normative” su questa e altre funzioni (il problema è probabilmente legato al chip di sicurezza T2 che Cupertino non vuole aprire a terzi).. È possibile attivare l’iPhone mirroring accedendo all’App Store con un account Apple registrato all’infuori dell’UE.

