Gli utenti UK preferiscono Apple a Bose e Sony per gli auricolari wireless

Un sondaggio sulle intenzioni di acquisto delle cuffie in ear tra i consumatori del Regno Unito fa emergere una curiosità: Apple è il marchio preferito quando si tratta di cuffie true wireless in-ear, con Bose e Sony entrambe in vantaggio su Beats.

Counterpoint ha chiesto ai consumatori quali marchi vengono presi in considerazione quando si tratta di un acquisto nel settore. Apple guida con agilità la classifica, con il 63% delle preferenze tra gli intervistati. Segue Bose al 47% dei consumatori, e Sony al 40%. No, non abbiamo sbagliato i conti: il totale eccede il 100% perché prende in considerazione tutti i marchi che i consumatori hanno riferito di prendere in considerazione, e non si sono pronunciati sull’unico brand che intendono acquistare.

Ancora, il sondaggio non fornisce le percentuali per i restanti marchi, ma nei primi otto rientrano Beats, Samsung, Sennheiser, LG e Jabra. Dal grafico, sembra che Beats non sia molto indietro rispetto a Sony, con circa il 38% degli intervistati che lo menziona. In termini di spesa pianificata, il sondaggio ha rilevato che la maggior parte dei consumatori avrebbe un budget compreso tra i 63 e i 186 dollari. Nel Regno Unito, l’opzione AirPods più economica è appena al di fuori di questo intervallo, e quindi vi è il dubbio se le preferenze potrebbero realmente tramutarsi nell’acquisto di AirPods.

La probabilità di acquisto di AirPods diminuisce ulteriormente quando ai consumatori viene richiesta quale sia la funzione più desiderata, ovvero la cancellazione attiva del rumore (ANC). Questo perché, nonostante tutti gli intervistati abbiano riferito di preferire l’ANC, si sono detti disposti a pagare un 20% in più del budget iniziale. Considerando che l’ANC è disponibile solo su AirPods Pro, la maggior parte degli acquirenti, nonostante le preferenze, non sarebbe disposta a sborsare il prezzo di listino richiesto da Apple.

Tra le altre scelte fattibili, molti degli intervistati avrebbero potuto volgere l’attenzione alle SoundSport Free di Bose, o alle Sony WF-1000XM3, entrambe accolte molto bene dalla critica. Se si guarda a AirPods, invece, meritevole di attenzione è la nuova funzionalità che guadagneranno con iOS 14: la ricarica ottimizzata per ridurre l’invecchiamento della batteria.

