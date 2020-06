GM20, lo smartwatch clone di Apple Watch che costa solo 10 € con spedizione gratis

Se siete alla ricerca di un clone di Apple Watch ad un prezzo stracciato, questo GM20 è forse uno degli smartwatch più economici che possiate trovare sul mercato.

Dal punto di vista del design l’ispirazione derivata dal segnatempo di Apple è senza ombra di dubbio spudorata: la cassa è caratterizzata dallo stesso design a supercerchio tipico di Apple Watch, cui è agganciato un cinturino in gomma con le medesime fattezze dell’apparecchio di Cupertino.

Le caratteristiche del GM20, per quanto differenti dalla controparte marchiata Mela, sono comunque degne di menzione e includono il monitoraggio della pressione sanguigna, il cardiofrequenzimetro, il tracciamento delle attività fisiche, delle calorie bruciate, della distanza percorsa, il monitoraggio del sonno, la ricezione delle notifiche e lo standard IP67 di impermeabilità.

La batteria permette garantisce una durata di due settimane in stand by, che si riduce a sette giorni durante un utilizzo normale. Compatibile con Android 5 e iOS 9 (o versioni superiori), si collega via Bluetooth allo smartphone per le gestione attraverso l’apposita app.

L’aspetto più interessante è sicuramente il prezzo: il GM20 si acquista a soli 10 euro, prezzo praticamente 23 volte inferiore a quello di Apple Watch.

