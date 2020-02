Gocomma 910G, il compressore d’aria per auto, moto e bici a meno di 30 euro

Prima di mettervi in viaggio, ma anche semplicemente per gli spostamenti quotidiani, potrebbe esservi utile un piccolo compressore portatile, così da essere certi di avere gomme sempre alla giusta pressione. In offerta quello Gocomma 910G, che si acquista al momento a 29,76 euro. Clicca qui per comprare.

Gocomma 910G è un piccolo compressore d’aria in grado di gonfiare uno pneumatico standard di medie dimensioni da 0 a 36PSI (0 – 248KPA) in soli 4/6 minuti. Le ridotte dimensioni lo rendono un compagno di viaggio ideale, da poter trasportare all’interno del bagagliaio, senza troppo ingombro.

Gode di un piccolo display che fornisce tutte le indicazioni utili durante le operazioni, come un indicatore di pressione a display che mostra dati relativi a PSI, BAR, KPA, KGF / CM2. Gode di un cavo di alimentazione lungo 3 metri, che può essere collegato alla presa per auto da 12V.

Gocomma 910G gode di tutti per il corretto funzionamento già incorporati, sia del cavo di alimentazione, che quello per gonfiare la ruota, senza doversi dunque preoccupare di procurarsene di esterni.

Il compressore gode anche di una luce a LED integrata, così da poter illuminare la ruota da gonfiare anche durante le ore notturne, potendo fungere da luce d’emergenza in qualsiasi condizione. Oltre che per gli pneumatici delle auto, Gocomma 910G è naturalmente pronto a gonfiare anche gomme di moto, bici, camper, fuoristrada, gommoni, risultando così particolarmente versatile.

Inclusi anche tre rispettivi ugelli e adattatori per rendere il compressore utilizzabile con diverse tipologie di pneumatici. Pesa circa 850 grammi, dunque facile anche da trasportare da un luogo all’altro.

Al momento lo si può acquistare tramite offerta speciale a 29,76 euro. Clicca qui per acquistarlo.

