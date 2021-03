Godetevi l’intero (davvero) catalogo Netflix e Disney+ con la VPN Surfshark a soli 2 €

Se vi serve una VPN efficace ed economica non fatevi sfuggire l’offerta su Surfshark che, per 2 euro al mese, vi permette di crittografare costantemente tutto il traffico da e verso i vostri dispositivi nascondendo perfino l’indirizzo IP affinché le attività online non siano visibili a nessuno.

Questo servizio (qui trovate la nostra recensione) in pratica è in grado di bloccare anche gli annunci pubblicitari, i tracker, i malware e i tentativi di phishing, risultando così una completa soluzione per proteggere la vita digitale degli utenti che vi si affidano.

Inoltre con Surfshark potrete accedere a tutti i contenuti in streaming disponibili ovunque: potrete ad esempio guardare l’intero catalogo Netflix USA, e quello di altri 14 paesi, restando naturalmente all’interno del territorio italiano.

Le stessa possibilità è disponibile per altri servizio in streaming, come per esempio il più recente e di grande successo Disney+, o altri servizi come Prime Video di Amazon.

A questo si aggiunge al possibilità di accedere a servizi esclusivi del territorio, per esempio possiamo citare Hulu o HBO Max, servizi in streaming cui è possibile accedere (senza VPN) solo dal territorio USA.

Acronimo di Virtual Private Network, la VPN crea per l’appunto una rete privata virtuale attraverso la quale l’utente può scambiare dati in maniera del tutto anonima e sicura, senza cioè che nessun altro possa leggerli o modificarli.

Con una VPN perciò non solo si protegge la navigazione online a casa ma si evitano le intrusioni soprattutto quando ci si aggancia alle reti pubbliche o gestite da terzi, come ad esempio la connessione WiFi della biblioteca o del bar vicino casa.

Come dicevamo Surfshark agisce sulla privacy innanzitutto modificando l’indirizzo IP pubblico che viene generato dalla macchina durante la connessione ai server, permettendo così di superare perfino le censure e le limitazioni geografiche di alcuni siti web, primi tra tutti i servizi di video streaming.

A differenza di altri, al momento è l’unico che non impone limiti sul numero di connessioni simultanee. L’utente può cioè stabilire una connessione con le reti di Surfshark da qualsiasi dispositivo (Mac e PC fissi e portatili, tablet, smartphone, console, TV, ecc.) e anche da più di uno contemporaneamente e senza alcuna limitazione.

Oltre alla velocità risulta una soluzione valida anche dal punto di vista della sicurezza. Come spiega la società, per trasferire i dati da e verso la VPN vengono utilizzati protocolli solidi e affidabili, il tutto combinato ad un algoritmo di crittografia AES a 256 bit.

Altro punto a favore di Surfshark è collegato alla sede legale della società a cui fa capo: trovandosi nelle Isole Vergini britanniche, può infatti garantire la massima privacy per gli utenti in quanto a differenza di molti altri servizi concorrenti non registra alcuna informazione di navigazione.

Come dicevamo, il momento migliore per abbonarsi a questo servizio è adesso perché la società offre un pacchetto a soli 2 euro al mese.

Per approfittare dell’offerte basta cliccare su questo link diretto.