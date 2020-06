Godox V1C, il flash E-TTL per fotocamere Canon con batteria ricaricabile

Se volete dotare la vostra reflex di un flash esterno di buona qualità, Godox V1C potrebbe essere una valida alternativa ai modelli originali e per più di una ragione. Oltre al prezzo, che ruota intorno a quello dei Canon Speedlite più vecchi ed economici ma offre funzioni e caratteristiche dei più recenti che però costano il doppio, è innanzitutto dotato di una batteria ricaricabile che promette un’autonomia maggiore rispetto alle stilo usate dalla maggior parte delle soluzioni concorrenti e un miglior rispetto dell’ambiente in quanto una volta esausta va appunto ricaricata anziché buttata e sostituita.

Si tratta di un flash E-TTL, quindi ottimo se lo si usa all’aperto o in tutti quei contesti dove non c’è tempo per regolare i parametri del flash e al contempo si vuole ottenere una fotografia correttamente illuminata. Da questo punto di vista è un’ottima scelta anche per chi non è pratico con la fotografia con il flash e non saprebbe come usarne uno correttamente ma dall’altro vuole poter usare la reflex anche di sera o in ambienti al chiuso ed ottenere al contempo dei buonissimi scatti.

Chiaramente ha anche una funzione manuale che permette di usarlo in studio e in tutte quelle situazioni dove c’è tempo per regolare manualmente le impostazioni. E’ un’ottima soluzione anche per i fotografi amatori che vogliono crearsi un mini-studio fotografico in casa acquistando più flash, o per i professionisti che vogliono averne uno di scorta in caso di guasto.

Si tratta di un prodotto di buon livello, dotato di funzione Master che gli permette di controllare altri flash in posizione Slave e supporta anche lo scatto in High Sync, quindi compatibile anche con fotocamere con scatto 1/8000 di secondo, il massimo della velocità che riesce a raggiungere fisicamente lo specchio delle reflex.

Si può usare off camera grazie al sistema wireless incorporato ma ovviamente si può decide di utilizzarlo anche agganciandolo al corpo macchina in quanto, la possibilità di orientare la parabola della luce verso l’alto ed ammorbidirla con il diffusore, permette di far rimbalzare la luce sulle pareti in situazioni di fotografie indoor con scarsa illuminazione, garantendo foto ben illuminate e senza luce diretta sui volti, poco piacevole e di scarso interesse per il risultato finale ottenuto.

A tal proposito, molto interessante la presenza di un sistema magnetico per agganciare gli accessori, il che rende tutto più veloce, facile e pratico soprattutto in quei contesti in cui bisogna essere rapidi.

Per chi decide di avvicinarsi alla fotografia con flash possiamo dire che si tratta di un eccellente investimento in rapporto tra qualità e prezzo, anche perché è compatibile con moltissime fotocamere Canon serie EOS attualmente in commercio, come i modelli 1500D, 3000D, 1DX, 5D Mark III, 5D Mark II, 6D, 7D, 60D, 50D, 40D, 30D, 650D, 600D, 550D, 500D, 450D, 400D, 1100D, 1000D, 5D Mark IV, 7D Mark II, 6D Mark II, 760D, 750D, 70D, 80D, 800D, 77D, M5, M3 e M50.

Se siete interessati all’acquisto, lo trovate su Ebay al prezzo di 199,90 euro.

