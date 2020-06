Safari 14 supporta video HDR, estensioni universali e altro ancora

Che fosse in arrivo un aggiornamento consistente di Safari è trapelato anche nelle ore immediatamente precedenti la WWDC 2020: durante l’evento Apple ha annunciato una importante serie di novità ed ora emergono nuovi dettagli tra cui in Safari 14 per iOS 14 e macOS Big Sur il supporto per i video HDR. Grazie alla tecnologia High Dynamic Range, sempre più diffusa sui televisori, gli utenti possono ammirare immagini con colori, contrasto e dettagli ancora più spinti.

L’arrivo del supporto in Safari dei video HDR completa così un anello della catena per ammirare video di qualità superiore, considerando che diversi Mac e iPhone sono già pronti per questa tecnologia. Tutti i MacBook Pro introdotti dal 2018 in poi supportano i video HDR sia nello schermo integrato che su display esterni, così come iMac Pro, mentre Mac Pro 2019 e Mac mini 2018 lo supportano su display esterni. Anche gli iPhone sono pronti per i video HDR, a partire da iPhone XR del 2018 e successivi.

Per gli utenti Apple la novità più importante di Safari 14 è però senza dubbio il supporto alle WebExtension API in Safari per macOS 11 Big Sur. Si tratta di una tecnologia multi piattaforma già presente in Chrome, Firefox, Edge e anche altri browser che permette di creare e usare le stesse estensioni.

Questo significa che finalmente anche gli utenti del browser di Apple potranno installare e usare le stesse estensioni disponibili per altri browser. Apple precisa che gli sviluppatori possono usare Xcode 12 per convertire le WebExtensions in versioni native per Safari. Arriva anche il supporto per il formato WebP di Google per le immagini con trasparenza e bassa compressione, sempre contenendo le dimensioni complessive dei file. Tutte le novità del rilascio di Safari 14 beta sono elencate in questo documento di Apple.

Ricordiamo che Apple permetterà di vedere i video 4K di YouTube con l’aggiornamento tvOS 14 per Apple TV, ma non è ancora chiaro se Cupertino supporta il formato VP9 di Google oppure se è stata creata una soluzione alternativa: purtroppo su questo versante non si sa cosa succederà con Safari 14.

Per approfondire le novità in arrivo in Safari rimandiamo i lettori agli articoli dedicati a iOS 14 e macOS 11 Big Sur. Per tutte le altre notizie di approfondimento sull’edizione 2020 della WorldWide Developer Conference potete dare uno sguardo all’interno di questa sezione del nostro sito web. L’articolo riepilogativo delle novità principali della WWDC 2020 è invece qui.