Con Firefox 78 inizia l’addio a OS X El Capitan e precedenti

Mozilla ha fatto sapere che agli utenti delle versioni di Firefox che ancora girano sui vecchi sistemi operativi di Apple – OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 “Yosemite” e OS X 10.11 El Capitan – sarà consigliato di passare alla versione ESR (Extended Release Support), release che non offre novità, ma nelle quali vengono ad ogni modo integrate per un periodo le correzioni di sicurezza e stabilità più recenti.

La mossa è un primo passo verso l’addio ai sistemi operativi più vecchi. Da Firefox 78, in arrivo il 30 luglio, agli utenti dei precedenti sistemi operativi Mac sarà consigliato di scaricare Firefox ESR; in futuro, da Firefox 79 in poi, gli aggiornamenti più importanti saranno offerti agli utenti che usano le versioni più aggiornate di macOS (da macOS 10.12 “Sierra” in poi).

Firefox ESR (Extended Release Support) è una versione ufficiale di Firefox sviluppata per grandi organizzazioni come, ad esempio, le università e le aziende che hanno la necessità di installare e mantenere Firefox su larga scala. La versione più recente di Firefox ESR nella propria lingua e adatta al sistema operativo utilizzato può essere scaricata dalla pagina di download di Firefox ESR.

Fino al prossimo anno Mozilla offrirà aggiornamenti di sicurezza per Firefox 78 ESR eseguito su Mavericks, Yosemite ed El Capitan; dal mese di luglio 2022 non saranno più disponibili patch e chi è ancora fermo a questi sistemi dovrà fare più attenzione, per la possibilità che cybercriminali sfruttino vulnerabilità non corrette da Mozilla.

Anche Apple, d’altra parte, non offre più aggiornamenti per i vecchi sistemi operativi. L’ultimo secutiry update per OS X 10.11 El Capitan è stato rilasciato a luglio 2018. Apple tipicamente offre supporto per le ultime tre versioni del sistema operativo rilasciate. In questo momento i sistemi operativi supportati (per i quali vengono forniti aggiornamenti), sono: Catalina (10.15), Mojave (10.14) e High Sierra (10.13) rilasciati rispettivamente nel 2019, 2018 e 2017.

