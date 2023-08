GOGOBEST GM29, incredibile sconto di 900 euro per la bici elettrica

Il futuro della mobilità urbana è qui, e si chiama GOGOBEST GM29 Electric City Bicycle. Questa bicicletta elettrica non è solo un mezzo di trasporto, ma un simbolo di design, prestazioni eccezionali e sostenibilità, offrendo un’esperienza di guida ineguagliabile.

Il cuore pulsante della GM29 è il suo motore brushless da 350W. Questo motore offre una guida fluida e silenziosa, con una coppia sufficiente per sfidare agevolmente i percorsi collinari.

Abbinato a questo potente motore c’è un telaio in lega di alluminio. Leggero e pratico, il telaio combina durata e stabilità, il suo design elegante non solo aggiunge un tocco estetico alla bicicletta ma ne migliora anche le prestazioni.

Il telaio leggero in alluminio presenta un design con un’asta trasversale bassa, facilitando la salita e la discesa dalla bicicletta. Questo design semplice ed elegante è ideale per gli spostamenti urbani e per viaggi quotidiani confortevoli.

Uno degli aspetti più impressionanti della GM29 è la sua batteria ad alta capacità. La batteria al litio, nascosta elegantemente nel telaio, è impermeabile e antipolvere. Può essere rapidamente smontata per la ricarica a casa o in ufficio. E con una carica veloce di 5-6 ore, la bicicletta può raggiungere fino a 60 km di autonomia con pedalata assistita.

Questa straordinaria autonomia è ulteriormente potenziata dal cambio Shimano a 21 velocità, perfetto per affrontare ogni dislivello, dalle salite più ripide alle discese più profonde. Il sistema di pedalata assistita sceglie in autonomia i rapporti ideali ideale per affrontare al meglio il tuo viaggio.

Ma la GM29 non è solo potenza e prestazioni. L’innovativo display LCD offre un’interfaccia interattiva, visualizzazione dei dati della bicicletta e impostazione sulla potenza da utilizzare. Grazie alla sua impermeabilità e alla certificazione IPX4, puoi essere sicuro che funzionerà in tutte le condizioni.

È anche dotata di parafanghi a copertura totale che offrono una protezione completa, permettendoti di guidare ovunque, in qualsiasi condizione meteorologica. Il portapacchi posteriore allegato è ideale per trasportare oggetti.

La bicicletta è anche dotata di pneumatici da 27,5 x 1,95 pollici che offrono comfort e stabilità. Questi pneumatici sono dotati di funzioni antiscivolo e antivibrazione e hanno una durata maggiore rispetto a pneumatici normali, rendendo la guida più veloce e meno faticosa.

E per garantire la tua sicurezza, la GM29 è equipaggiata con freni a disco meccanici che offrono una forza frenante potente, permettendo una risposta in frenata immediata.

