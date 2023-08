Il visore Aura vi fa addormentare con suoni immersivi e terapia della luce

Dite pure addio all’insonnia e ai risvegli traumatici: c’è infatti una specie di visore, o per meglio dire una mascherina per la notte 2.0, che promette sonni rapidi e profondi e dolci risvegli senza doversi affidare a farmaci e sonniferi o particolari app o sveglie.

Si chiama Aura ed è stata costruita prendendo spunto da quel che è stato l’uomo per millenni; non è infatti un caso se ci rilassiamo più facilmente ascoltando i suoni della natura e ci svegliamo “automaticamente” all’alba: in passato il nostro mondo era fatto soltanto di natura incontaminata e l’evoluzione ha così portato il nostro corpo a farlo star meglio nella quiete della foresta notturna piuttosto che nelle città di cemento in cui ci troviamo avvolti oggi.

Cosa fa

Così questa mascherina Smart è in grado di oscurare al 100% tutto quel che ci sta intorno, indipendentemente dall’intensità della luce ambientale, e con gli altoparlanti integrati può ricreare le sensazioni ambientali migliori per conciliare il sonno. Non solo: grazie ad una striscia LED posizionata davanti agli occhi rende l’esperienza ancora più immersiva con luci verdi che simulano il fogliame della foresta oppure arancio-violacee per far credere al nostro corpo che sta sorgendo il sole, rendendo così il risveglio molto più dolce e naturale rispetto al trauma della sveglia.

Così, ci si sentirà completamente ricaricati e tutt’affatto storditi – spiegano i creatori – e grazie all’app è possibile personalizzarla con una varietà di suoni utilizzabili anche per altro, ad esempio per meditare o semplicemente rilassarsi dopo una lunga giornata di lavoro o prima di intraprendere una particolare attività, magari mentre si viaggia in aereo prima di una importante riunione.

Uno dei punti forte sta nel fatto che davanti agli occhi c’è un’ampia camera vuota che permette di aprirli e sbattere le palpebre mentre la si indossa, senza pressioni o fastidi alle pupille.

Le pubblicità ci fanno credere che le medicine sono la chiave per ottenere un sonno ristoratore – continuano – ma non c’è pillola o speciale miscela di tè, né multivitaminico o integratore capace di raggiungere grandi risultati, e questo semplicemente perché il nostro corpo in realtà non ne ha bisogno: basta semplicemente modificare l’ambiente, ed ecco perché questa maschera promette meraviglie.

Dove comprare e quanto costa

Aura Smart Sleep Mask è nata come progetto su Kickstarter ma ha già abbondantemente superato i 20.000 $ necessari per avviare la produzione di massa, perciò entro novembre comincerà la commercializzazione al prezzo di 329 dollari USA. Tuttavia ancora adesso è possibile partecipare alla raccolta fondi assicurandosene una per 159 dollari.