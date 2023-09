GOGOBEST GM30, la mountain bike elettrica scontata di 600 €

Se siete appassionati di escursioni in montagna con la bicicletta e volete godervele al massimo eliminando lo sforzo fisico delle pedalate, con GOGOBEST GM30 avete risolto. Si tratta infatti di una mountain bike assistita dal motore elettrico che in questo momento trovate in super-sconto grazie ad un’offerta online.

Il motore è posizionato sulla ruota posteriore: si tratta di un modello brushless da ben 750 Watt (generalmente le bici elettriche da città ne montano uno da 350 Watt) capace di spingere anche su salite con una pendenza massima di 30°, mentre sul dritto può arrivare anche a 65 chilometri orari.

Ad alimentarlo c’è una batteria ricaricabile (e removibile, in modo da potersela ricaricare comodamente anche in ufficio) posizionata sul telaio che offre fino a 65 chilometri di autonomia con una sola carica in modalità assistita.

Il telaio è realizzato in lega di alluminio ad alta resistenza, capace di sopravvivere a compressioni, flessioni e corrosione, in modo da mantenere un buon livello di stabilità e sicurezza indipendentemente dalle condizioni stradali.

L’utente è assistito poi da un cambio Shimano a 7 velocità, pneumatici da 29 pollici con battistrada da 2,1 pollici, sospensioni all’anteriore e freni meccanici su ambo le ruote.

La bici arriva a casa preassemblata, e per chi dovesse incontrare difficoltà nel montaggio può seguire il video guida pubblicato dal produttore su YouTube (qui sotto):

La promozione

Se siete interessati all’acquisto, allora sappiate che in questo momento è in sconto: invece di 1.599,99 € potete risparmiare 700 € spendendo 899,99 €. con il coupon NGN159G.

Vi segnaliamo infine il lancio delle offerte autunnali di GOGOBEST, dove al momento potete risparmiare sull’acquisto di diverse altre biciclette, tra modelli pieghevoli, da città, con ampio sellino, e anche su accessori come portapacchi, supporti da manubrio per cellulari, specchietti retrovisori e molto altro. Potete dare uno sguardo alla promozione cliccando qui.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.