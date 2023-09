Aggiornati Final Cut Pro, Motion, Compressor e iMovie

Apple ha aggiornato Final Cut Pro, Motion, Compressor e iMovie per Mac, integrando otimizzazioni della flessibilità e dell’intervallo dinamico dei video con codifica Log registrati su iPhone 15 Pro.

Nelle note dirilascio di Final Cut Pro 10.6.9, Apple riferisce dell’aspetto migliorato dei contenuti registrati su fotocamere comuni Fujifilm, DJI, e ARRI con i nuovi profili di Log, e che è stato risolto un problema per il quale i modelli di Motion potevano non rispondere all’impostazione Opacità.

Anche iMovie per Mac è stato aggiornato. Per la versione 10.3.9 Apple indica sempre il supporto dei video con codifica Log registrati su iPhone 15 Pro, e generici miglioramenti alla stabilità e alle prestazioni.

FinalCut Pro 10.6.9 richiede Richiede macOS 13.4 o versioni successive; è disponibile sul Mac App Store come aggiornamento gratuito per i clienti esistenti e a €349,99 per i nuovi utenti.

iMovie 10.3.9 richiede macOS 13.4 o versioni successive., “pesa” 3,1 GB, è multilingue (italiano compreso) e si scarica gratis dal Mac App Store.

Anche Motion e Compressor sono stati aggiornati disponibili sul Mac App Store come aggiornamenti gratuiti per i clienti esistenti e a €59,99 ciascuno per i nuovi utenti.