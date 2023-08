Google Chrome per Mac con nuova modalità di download dei file

Google ha aggiornato il browser Chrome e l’ultima novità nella versione per macOS è una modalità rinnovata per lo scaricamento dei file. Anziché nella parte inferiore della finestra di Chrome, i file scaricati o in fase di download appaiono in una finestra in alto a destra, sulla falsariga di come avviene in Safari.

Come sempre è possibile trovare i file scaricati sul computer, facendo click accanto al nome del file sulla freccia per mostrare il file nella cartella oppure sull’icona della cartella o la voce “Mostra tutti i download”.

Dalla finestra in questione è possibile sospendere o annullare i download e visualizzare l’elenco dei file scaricati. È possibile modificare i percorsi di download scegliendo Impostazioni (i tre puntini in alto a destra), selezionando “Download” nella colonna a sinistra: da qui è possibile selezionare posizione di default per i download, attivare o no la richiesta di salvare il file prima di scaricarlo e mostrare o no i download al termine dell’operazione.

Google riferisce di nuove funzioni anche in Chrome per iOS/iPadOS: ora è possibile aggiungere URL o app web progressive alla schermata Home (basta apre una pagina web o un’app web progressiva, toccare l’icona Condividi nella barra degli indirizzi, quindi “Aggiungi a schermata Home”), tradurre il testo desiderato (basta selezionare e premere a lungo il testo, quindi toccare Google Traduttore), eseguire ricerche con la fotocamera utilizzando l’icona di Google Lens nella tastiera. Big G riferisce ancora di generici miglioramenti delle prestazioni e della stabilità.

Se non chiudete il browser da un po’ di tempo, potreste notare un aggiornamento in sospeso: in altro a destra fate click su “Altro” (l’icona con i tre puntini verticali): se è presente un aggiornamento in sospeso, l’icona sarà di colore verde (è stato reso disponibile un aggiornamento meno di 2 giorni fa), arancione (è stato reso disponibile un aggiornamento circa quattro giorni fa) o rosso (è stato reso disponibile un aggiornamento almeno una settimana fa). Ovviamente è sempre possibile scaricare e installare Chrome da zero partendo da questo indirizzo.

Google Chrome richiede iOS 15 o seguenti / iPadOS 15 o seguenti, “pesa” 164,8MB e si scarica gratis dall’App Store.