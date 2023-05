Bezior X1500, la pieghevole da montagna è elettrica e in sconto

Se siete appassionati di escursioni in bicicletta, l’elettrica che fa per voi è in sconto: parliamo della Bezior X1500, una bici con ruote fat e un potentissimo motore da 1.500 Watt capace di spingere anche su salite impegnative, particolarmente interessante perché dotata di un telaio pieghevole che ne facilita il trasporto con qualsiasi automobile.

Da piegata infatti occupa un volume di circa 105 x 100 x 45 centimetri, quanto basta per poter essere facilmente infilata nel portabagagli dell’auto ed averla subito pronta all’uso in pochi secondi.

Il telaio è realizzato in lega di alluminio e nonostante le ruote sovradimensionate, complessivamente pesa soltanto 25 chilogrammi, praticamente come una elettrica da città.

Le ruote come dicevamo sono da 26 pollici e presentano un ampio battistrada, da 4 pollici, perfetto per poter assicurare una salda tenuta su terreni dissestati compresi sabbia, fango e neve.

Ci sono sospensioni a molla sia all’anteriore che al posteriore, e freni a disco idraulici per arrestare il veicolo in poco spazio. Il motore da 1.500 Watt promette una spinta anche su salite con una pendenza di 38° e proprio perché si tratta di una bici da montagna c’è un cambio Shimano a 27 marce in modo da regolare la pedalata in base all’impegno del tracciato.

Trattandosi poi di una bici elettrica, c’è l’aiuto nella pedalata, che va ad incidere sull’autonomia complessiva: con la pedalata assistita si arrivano a 100 chilometri, mentre se non si ha voglia neppure di pedalare c’è comunque la modalità Full Electric che promette un’autonomia di 45 chilometri con una sola carica (servono circa 6 ore per ripristinare completamente l’energia nella batteria).

La velocità massima è di 25 chilometri orari, quindi pienamente entro i limiti imposti dalle nostre leggi, e può essere raggiunta in appena 4,9 secondi. I dati di velocità, autonomia, chilometri percorsi e quant’altro sono leggibili sullo schermo montato sul manubrio: un pannello LCD da 5 pollici con certificazione IP54 per assicurare una resistenza anche in caso di pioggia.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto, allora sappiate che in questo momento è in sconto: invece di 1.999,99 € potete risparmiare 700 € spendendo 1.299,99 €.

L’offerta è proposta da Gogobest, che risiede a Shenzen, in Cina, e che vende bici praticamente da sempre. I magazzini sono in Polonia, quindi per gli acquisti all’intero dell’UE si può contare su una spedizione portata a termine entro pochi giorni dal completamento dell’acquisto.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.