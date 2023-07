Google Chrome ora permette di aggiungere app web alla schermata Home di iPhone

Da iOS 16.4 è possibile aggiungere le notifiche per le app web alla schermata Home di iPhone, e le web app di terze parti possono essere aggiunte alla Home Screen di iPhone e iPad.

Anche chi usa Chrome su iOS/iPadOS può ora sfruttare questa possibilità e nelle note di rilascio dell’ultima versione del browser è espressamente indicato che è possibile aggiungere URL o app web progressive alla schermata Home.

È in pratica possibile salvare un sito web nella schermata Home dell’iPhone e accedere a uno o più siti senza bisogno di aprire prima Chrome, una possibilità in precedenza offerta solo da Safari.

La web app nella Home Screen si comporta alla stregua di una qualunque altra app, ed è anche possibile ricevere notifiche web push, alla stregua di quanto avviene con app di messaggistica come WhatsApp e simili, quando si riceve un nuovo messaggio di un utente.

Altre novità dell’ultima versione di Chrome per iOS e iPadOS, sono: la possibilità di tradurre il testo desiderato, selezionando e premendo a lungo il testo e poi toccando Google Traduttore. Google riferisce ancora che è possibile eseguire ricerche con la fotocamera utilizzando l’icona di Google Lens nella tastiera, e di miglioramenti delle prestazioni e della stabilità.

Apple sta migliorando molto le possibilità offerte dalle web app. Con macOS Sonoma, sistema operativo per Mac che arriverà nella versione definitiva in autunno, gli utenti Mac possono creare da Safari app web che funzionano come normali app, mettendo i siti preferiti dell’utente a portata di mano e offrendo una barra degli strumenti semplificata per un’esperienza simile a quella di un’app.

Google Chrome richiede iOS 15 o seguenti / iPadOS 15 o seguenti, “pesa” 164,8MB e si scarica gratis dall’App Store.