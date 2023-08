Google ti avvisa se i dati personali appaiono nelle Ricerche

Google migliora sensibilmente gli strumenti a nostra disposizione per trovare e rimuovere dati e informazioni personali di contatto, come indirizzo, numero di telefono, email, ma anche foto e immagini esplicite che appaiono all’interno delle ricerche.

Lo strumento dedicato ai risultati delle ricerche sull’utente introdotto l’anno scorso ora risulta ulteriormente migliorato. In precedenza le ricerche dovevano essere effettuate a mano dall’utente, ora invece sono effettuate e mostrate in automatico.

Basta inserire i propri dati personali di contatto e il sistema effettua tutte le ricerche mostrando eventuali pagine e siti web che li contengono. Non solo: sempre da qui l’utente può visualizzare ogni elemento e avviare subito la richiesta di rimozione. Prima dell’aggiornamento sia le ricerche che le richieste di rimozione dovevano essere effettuate a mano.

Oltre a semplificare e velocizzare le procedure, chi lo desidera può attivare le notifiche push. In questo modo si viene avvisati quando i dati personali di contatto compaiono in nuove ricerche Google su Internet e anche nel Dark Web, magari contenuti in qualche archivio di dati trafugati.

Google sta anche ampliando il sistema per richiedere la rimozione di immagini esplicite dai risultati delle ricerche. Finora era possibile farlo solo per le immagini pubblicate senza il consenso dell’utente, d’ora in poi anche per quelle consensuali.

Questo perché in passato l’utente può aver pubblicato immagini con il suo consenso ma ora desidera eliminarle. Quando si ottiene la rimozione dei materiali da un sito web specifico, è possibile richiedere a Google di eliminarle dai risultati delle ricerche quando appaiono altrove senza autorizzazione.

Google precisa che la rimozione di dati e contenuti personali dai risultati delle ricerche non significa che questi vengano completamente rimossi da Internet. In ogni caso le procedure Google rendono più difficili trovarli online.

Come succede spesso per le novità Google la nuova centralina per trovare e rimuovere dati personali nelle ricerche è disponibile inizialmente solo in inglese in USA, ma la società dichiara che sarà presto disponibile in altre lingue e paesi.