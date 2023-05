Google disattiverà gli account inattivi

Google ha fatto sapere che – a partire da dicembre – disattiverà gli account non utilizzati da due anni, una scelta indicata come necessaria per scongiurare potenziali rischi legati alla sicurezza e all’hacking.

L’azienda ha fatto sapere che se un account Google non è in uso da due anni, questo potrà essere eliminato insieme ai contenuti legati a Google Workspace, Gmail, Docs, Drive, Meet e Calendar, così come YouTube e Google Foto.

Il cambiamento di policy riguarda solo gli account Google personali e non quelli di organizzazioni quali scuole e attività commerciali.

Nel 2020 Google aveva fatto indicato un cambiamento nella politica di gestione degli account, spiegando agli utenti che toccava a loro stare attenti per evitare di trovarsi con anni e anni di dati cancellati senza preavviso.

Con account inattivo, Google intende un account per il quale non è stata registrata alcuna attività in Gmail, Drive o Foto per almeno 2 anni (24 mesi). In questi casi, Big G si riserva la possibilità di cancellare i dati degli utenti.

Come impedire la disattivazione di un account Google

Per impedire la disattivazione di un account, basta leggere o inviare una mail, oppure usare Google Drive, guardare un video su YouTube (ovviamente collegati con l’account Google), scaricare un’app dal Google Play Store, usare la ricerca, ecc.

Gli utenti che non lo hanno ancora fatto, sono invitati – tra le altre cose – a specificare un indirizzo email o un numero di telefono di recupero, utile per reimpostare la password se la dimentichiamo, qualcun altro sta utilizzando il nostro account, non riuciamo più ad accedere al nostro account per un altro motivo.

Anche Twitter farà lo stesso

We’re purging accounts that have had no activity at all for several years, so you will probably see follower count drop — Elon Musk (@elonmusk) May 8, 2023

Una scelta simile è stata recentemente indicata anche da Elon Musk per Twitter: gli account che non hanno evidenziato nessuna attività per “da molti anni” verranno eliminati e i loro nomi torneranno a essere disponibili. Il problema con gli account Twitter è che quelli inattivi potrebbero fare riferimento anche a persone che non ci sono più, cancellare veri e propri pezzi di storia da Internet, conversazioni fatte su Twitter negli anni scorsi che rischiano di scomparire per sempre, privando i familiari di ricordi scritti che potrebbero essere preziosi.