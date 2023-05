Apple mostra i concerti su Mappe e Apple Music

Apple vuole andare oltre lo streaming di musica e grazie alle ultime funzioni vuole aiutare gli utenti a trovare i concerti dal vivo: la multinazionale di Cupertino ha aggiunto funzionalità di scoperta dei concerti sia in Apple Mappe che in Apple Music.

All’interno dell’app Mappe gli utenti troveranno oltre 40 guide selezionate che mettono in evidenza luoghi di concerti popolari in 14 grandi città di tutto il mondo. Si va da un club di musica techno a Brooklyn alle sale per musica sinfonica a Vienna.

Si tratta di una novità che andrà soprattutto in favore dei turisti che non conoscono al meglio la città nella quale si trovano in visita e che avranno così l’opportunità di scoprire eventi di cui altrimenti non avrebbero conoscenza.

Apple Music, nel frattempo, include anche il modulo Shazam che permette di sfogliare gli spettacoli futuri di un musicista. Se un artista preferito suonerà presto nelle città coperte dal servizio l’utente viene avvisato. Questo potrebbe aiutare ad acquistare i biglietti in anticipo, prima del tutto esaurito. C’è anche una sezione Set Lists in cui ascoltare i brani suonati durante determinati tour, mentre si possono apprendere informazioni sulle produzioni.

Entrambe le esperienze sono disponibili oggi. Le novità non sono del tutto inaspettate, considerando che Apple ha da tempo enfatizzato la cura umana nel settore musicale, come in molte delle sue playlist, che sono personalizzate da esperti in carne e ossa, oltre che dei mix creati da appositi DJ. Le integrazioni ampliano quella strategia di coprire anche i concerti dal vivo.

La segnalazione dei concerti di Apple è disponibile al lancio nelle seguenti città: Berlino, Londra, Parigi e Vienna in Europa; Chicago, Detroit, Los Angeles, Nashville, New York e San Francisco in Nord America; Tokyo, Melbourne e Sydney nella regione Asia-Pacifico e Città del Messico in America Latina.

Apple Mappe, ricordiamo, ha anche beneficiato in passato di Guide selezionate per cibo, shopping e viaggi. Una spinta coordinata per Mappe e Music è relativamente unica, tuttavia: l’azienda sta chiaramente scommettendo sul fatto di suscitare interesse in entrambi i servizi utilizzando i concerti come esca.

Tutto quello che c’è da sapere su Apple Music Classical è in questo approfondimento di macitynet.