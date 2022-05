Google Docs semplifica i progetti con strumenti e tabelle

Google Docs introduce nuovi strumenti tabella per gestire più facilmente i progetti e la possibilità di creare menu a tendina. L’anno scorso Google ha annunciato Smart Canvas, una serie di strumenti con cui prometteva di rendere più facile la collaborazione tra più persone che usano le sue app per la produttività. Da allora, l’azienda ha costantemente introdotto quelli che chiama “smart chips”, ovvero piccole funzionalità modulari progettate per perseguire questo obiettivo. L’ultimo in ordine di tempo è stato annunciato poche ore fa e aggiunge un nuovo strumento per la creazione dei menu a discesa in Google Docs.

Come è possibile vedere dalla GIF animata allegata nel post di annuncio pubblicato sul blog ufficiale, è possibile usare questa funzione per aggiungere menu personalizzabili al proprio documento. L’utente è libero di decidere quanti oggetti desidera aggiungere nonché il titolo e il colore associato per ciascuno di essi.

L’app consente anche di salvare un menu come modello per riutilizzarlo successivamente in altri documenti, in modo da non doverlo ricreare ogni volta. E a proposito di modelli, Google ne sta ha appena aggiunti alcuni per le tabelle e che funzionano molto bene per cose come il monitoraggio della roadmap di un determinato prodotto.

Con queste nuove funzioni è facile immaginare uno scenario in cui si potrebbe usare Google Docs in sostituzione degli strumenti di gestione dei progetti a pagamento come ad esempio Asana.

«Ci auguriamo che queste funzionalità vi aiutino a creare documenti altamente personalizzati e organizzati in Google Docs, semplificando la collaborazione per portare avanti il vostro progetto».

Google prevede di distribuire le nuove aggiunte a tutti i clienti di Workspace e G Suite legacy, nonché a tutti gli account Google personali, entro le prossime settimane. A quel punto potrete aggiungere un menu a discesa selezionando l’opzione “Dropdown” dal menu “Inserisci”.

Ad aprile in Google Docs sono state introdotte le videochat con Meet. Tutte le novità provenienti da Google sono raccolte in questa sezione del nostro sito web.