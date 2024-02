Google Gemini sfida chatGPT in versione Advanced e app iPhone

Google ha deciso di cambiare nome al suo chatbot Bard basato su intelligenza artificiale AI che ora diventa Gemini: in contemporanea arriva sia nell’app Google per iPhone e Android, oltre che in versione Advanced a pagamento.

Il colosso di Mountain View riferisce che da quando ha lanciato la sua AI l’anno scorso, persone di tutto il mondo l’hanno utilizzata in vari modi: per prepararsi ai colloqui di lavoro, per eseguire il debug di un codice, per elaborare nuove idee per la propria impresa e, dalla scorsa settimana, anche per creare immagini accattivanti.

È già possibile testare Gemini basato sul modello AI di Google Pro 1.0 in oltre 40 lingue (incluso l’italiano) e in più di 230 paesi e territori. E ora Big G propone due nuove “esperienze” – Gemini Advanced e un’applicazione mobile (al momento non disponibile in Italia) – per aiutare gli utenti a collaborare facilmente con il meglio dell’intelligenza artificiale di Google.

Big G spiega che Gemini Advanced offre accesso a Ultra 1.0, un modello di intelligenza artificiale più grande e capace rispetto a quanto possibile in precedenza. È in grado di essere di aiuto anche con compiti altamente complessi come la programmazione, il ragionamento logico, seguire istruzioni complesse e la collaborazone su progetti creativi.

Gemini Advanced permette di avere conversazioni più lunghe e dettagliate e comprende meglio il contesto delle richieste precedenti. Google riferisce che in futuro gli utenti avranno accesso a funzionalità multimodali ampliate, a funzioni di programmazione più interattive, a capacità di analisi dei dati più profonde e altro ancora.

Gemini Advanced è disponibile come parte di un piano denominato “Google One AI Premium” a 21,99 euro al mese che prevede due mesi di prova senza costi. Questo piano offre AI e funzionalità presenti nell’esistente piano Google One Premium, come i 2TB di spazio di archiviazione.

Gli abbonati all’AI Premium potranno a breve utilizzare Gemini in Gmail, Documenti, Presentazioni, Fogli e altro (precedentemente noto come Duet AI). Per i dispositivi mobili, per Gemini Advanced sono disponibili un’app specifica per Android e nell’app Google su iOS (al momento non disponibile in Italia).

Con Gemini sul telefono, è possibile digitare, parlare o aggiungere un’immagine per qualsiasi tipo di aiuto mentre si è in viaggio. Ad esempio è possibile fotografare una gomma a terra e chiedere istruzioni, generare un’immagine personalizzata per un invito a cena o chiedere aiuto per scrivere un messaggio di testo difficile e moltissimo altro ancora.

Su iOS è possiibile accedere a Gemini direttamente dall’app Google: basta toccare il tasto Gemini e avviare il chatbot per aumentare creatività e produttività mentre si è in movimento.

Gemini è per il momento distribuito solo in inglese sui iPhone e Android negli Stati Uniti e sarà disponibile nelle prossime settimane. A partire dalla prossima settimana, sarà possibile accedervi in altre località in inglese e in giapponese e coreano, mentre altri Paesi e lingue saranno disponibili a breve.

