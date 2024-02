Vision Pro, la densità di pixel supera qualsiasi dispositivo

Sono ormai numerose le recensioni di Apple Vision Pro, qui il nostro primo giro di prova: nel lungo elenco delle caratteristiche di rilievo spicca il doppio display micro-OLED responsabile dell’elevata qualità di visione grazie anche a una densità di pixel che supera qualsiasi altro dispositivo oggi in commercio.

Tra i costruttori questa tecnologia display viene indicata anche con la sigla OLEDoS, dalle iniziali di OLED on silicon. La società USA specializzata in riparazioni iFixit ha effettuato uno smontaggio di Apple Vision Pro con un approfondimento proprio sui due schermi.

La caratteristica che salta subito all’attenzione è la densità di pixel eccezionalmente elevata, con ben 12.078.000 pixel (cadauno) compressi in un’area di solamente 0,98 pollici quadrati (circa 6,2 centimetri quadrati). Ciò significa che ogni singolo pixel misura solamente 7,5 micrometri μm, che li rende approssimativamente delle dimensioni di un globulo rosso del sangue.

Questi numeri rendono i pixel di Apple Vision Pro più densi rispetto a qualsiasi altro schermo presente sul mercato. Ad esempio, è possibile inserire 54 pixel Apple Vision Pro all’interno di un singolo pixel di iPhone 15 Pro. La pubblicazione indica che i display micro-OLED sono probabilmente personalizzati da Sony, basandosi su varie decisioni progettuali.

Una misurazione importante per la densità di pixel è il PPI (pixel per pollice) e Vision Pro ha un “incredibile” PPI di 3.386. iPhone 15 Pro, a confronto, vanta un PPI di 460. Nonostante queste metriche sorprendenti, i display Apple Vision Pro non sono ancora 4K.

La risoluzione 4K si riferisce a una risoluzione orizzontale di circa 4.000 pixel e quindi Vision Pro manca lo standard UHD del consumatore di 3.840 pixel di larghezza per un soffio. Tuttavia, questo non ha molta importanza quando i display sono a un centimetro dalla retina. Dopotutto, un normale TV 4K ha una densità di pixel di circa 140 PPI.

Foto di AppleUn altro dato importante è il PPD (pixel per grado), come evidenzia anche Engadget, che tiene conto della distanza dello schermo e dell’angolo complessivo. iFixit stima che Vision Pro abbia una media di 34 PPD. Questo è un dato buono per qualcosa così vicino all’occhio. A titolo di paragone, PlayStation VR2 ha una media di 19 PPD, mentre Meta Quest 3 ha in media 25 PPD.

Per quanto riguarda il famigerato punteggio di riparabilità, iFixit ha assegnato un punteggio provvisorio di 4 ad pple Vision Pro. Molto basso, ma non sorprende. Dopo tutto, si tratta di una tecnologia completamente nuova, il che renderebbe comunque difficili le riparazioni fai-da.

Funzioni, impressioni e le emozioni della prima prova con Apple Vision Pro in questo articolo di macitynet.