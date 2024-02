Sensibo Air Pro controlla l’aria calda o fredda e pure la sua qualità

Nel mondo frenetico di oggi, la salute e il comfort della propria famiglia anche all’interno delle quattro mura domestiche sono priorità fondamentali. Sono davvero tanti, ad oggi, gli oggetti che permettono di rendere la casa sempre più smart. Tra questi Sensibo Air Pro, il regolatore di aria condizionata intelligente dotato di un sensore di qualità dell’aria integrato che trasforma il sistema di raffreddamento o riscaldamento esistente in un dispositivo collegato all’avanguardia. Su Amazon c’è pure un coupon sconto che vi fa risparmiare.

Con Sensibo AirQ Pro, non è solo possibile ottenere una temperatura ambiente ideale, ma anche una qualità dell’aria migliore. Questo, infatti, il duplice scopo che si pone il dispositivo. Grazie al sensore di qualità dell’aria integrato è possibile monitorare costantemente gli inquinanti nell’aria, garantendo un ambiente interno più salubre, così da agire per respirare aria pulita e fresca sia a casa, che in ufficio.

Le funzioni di climatizzazione smart di Sensibo Air Pro contribuiscono a mantenere un clima costante e piacevole in casa, riducendo allo stesso tempo i costi di raffreddamento fino al 40%.

Da notare che Sensibo Air Pro offre una serie di funzioni intelligenti progettate per semplificare la vita quotidiana, come il geofencing, che permette al proprio condizionatore d’aria di attivarsi, o disattivarsi, automaticamente quando si entra o esce da casa. Inoltre, la funzione Climate React monitora la temperatura e l’umidità sia all’interno che all’esterno, garantendo una temperatura ambiente sempre confortevole.

L’installazione di Sensibo Air Pro è davvero semplice, basta collegarsi al Wi-Fi o al Bluetooth, avviare l’app e posizionare il dispositivo su una superficie piana. Non sono necessari ulteriori strumenti o configurazioni. Inoltre, Sensibo AirQ supporta Apple HomeKit, Google Home e Amazon Alexa, consentendo di controllare il clima con facilità tramite il proprio assistente vocale preferito.

Su Amazon costa 159 euro, ma al momento è possibile acquistarlo con un coupon di 12 euro direttamente da qui.

