Google ha un piano per remunerare 300 giornali europei

Google presenterà a breve una sua strategia per quanto riguarda il settore della stampa e i contenuti visibili in servizi come Google News: stando a quanto riferito da Reuters, Big G ha firmato un accordo per remunerare 300 editori di giornali e notizie in sei paesi europei: Germania, Ungheria, Francia, Austria e Paesi Bassi. Allo studio c’è anche ino strumento che consenta ad altre organizzazioni di aderire al programma.

Per anni, Google è stata accusata di non remunerare i link di articoli che mostra in Google News o nei risultati di ricerca. In Francia, una legge istituita nel 2019 chiamata “diritti di vicinato” consente di pagare giornali e riviste quando le altre piattaforme riutilizzano i loro contenuti. I compensi di Google destinati agli editori non sono una novità, ma è la prima volta che viene attuato un programma a livello europeo in ottemperanza alla direttiva europea sul copyright del 2019 che prevede l’obbligo per le piattaforme digitali di pagare gli editori di giornali, a precise condizioni.

Google ha riferito di avere siglato accordi che riguardano più di 300 giornali e pubblicazioni per notizie nazionali, locali e specializzate con editori in Germania, Ungheria, Francia, Austria, Paesi Bassi e Irlanda, compresi nomi quali: Der Spiegel, il giornale Zeit e il quotidiano Frankfurter Allgemeine Zeitung, e discussioni sono in corso con altre realtà ancora.

Gli editori che non hanno avuto modo di confrontarsi con Google dovranno aspettare l’arrivo di uno strumento che promette di semplificare le procedure e che sarà disponibile prima in Germania e Ungheria, e successivamente in altri paesi dell’UE “nei prossimi mesi”. Non è ad ogni modo al momento chiaro l’importo della remunerazione prevista per gli editori.

La questione della ripresa degli articoli è una questione spinosa per Google. Anche in Australia e Canada sono state approvate leggi che impongono il pagamento degli editori. Google in Francia ha dovuto in passato versare milioni di euro a un gruppo di editori. Tra le iniziative avviate da Big G dopo le polemiche, Google News Showcase, piattaforma che mostra articoli considerati affidabili, da fonti prestigiose, remunerate da Google.

In Italia al momento la situazione non è chiara. Il nostro Paese ha recepito le indicazioni europee sul copyright online nel dicembre dello scorso anno ma – per ora – non ci sono indicazioni di testate che hanno siglato accordi con Google.

Tutti gli articoli di macitynet che parlano di Google sono disponibili da questa pagina.