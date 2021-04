Google apre Play Store a più app Android Auto

Su Android Auto stanno per arrivare nuovi tipi di app: Google ha infatti appena aperto le porte su Play Store a una maggiore varietà di applicazioni che gli sviluppatori potranno proporre per la piattaforma Android Auto destinata all’uso in automobile, dando così spazio a categorie che fino a questo momento erano state espressamente escluse.

Fino a poco fa infatti si potevano scrivere soltanto applicazioni di messaggistica e multimediali, perciò il negozio non poteva avere null’altro al di fuori di app come Whatsapp, Telegram oppure YouTube e Vimeo o Amazon Music. L’idea iniziale di Google era quella di limitare l’uso della piattaforma Android durante la guida con l’intento di rendere quest’ultima più sicura. Il discorso non fa una piega perché permettere di installare videogiochi o app che richiedono una concentrazione maggiore sullo schermo potrebbe essere pericoloso.

Ma queste restrizioni escludevano anche tutta una serie di applicazioni che invece in auto potrebbero fare la differenza, ed è proprio a queste che Big G ha deciso di concedere la possibilità di esistere in versione Android Auto. Gli sviluppatori da questo momento possono infatti realizzare anche app per la navigazione, per i parcheggi e per le ricariche dei veicoli elettrici, in modo tale che l’uso rivolto fino a oggi alla sola messaggistica o all’ascolto musicale, venga ora esteso anche ai sistemi di navigazione o di rintracciamento facilitato dei parcheggi e delle colonnine di ricarica.

L’annuncio di questa apertura era stato fatto lo scorso agosto e, fino a poco tempo fa, gli sviluppatori avevano la possibilità di proporre applicazioni in versione beta, in modo da poterne testare l’uso in anteprima. Adesso tutto questo però non sarà più necessario perché le applicazioni che rientrano nelle nuove categorie possono essere pubblicate su Google Play Store associato ad Android Auto, purché rispettino le linee guida previste dalla multinazionale di Mountain View.

Se siete sviluppatori di app per Android trovate tutta la documentazione a riguardo all’interno di questo post pubblicato sul blog ufficiale di Google. Per tutti gli altri, preparatevi all’espansione del Play Store di Android Auto. Tutte le notizie di macitynet che parlano di Google sono disponibili qui.

Per tutti gli articoli di macitynet che trattano di automobili, veicoli elettrici e mobilità smart rimandiamo alla sezione ViaggiareSmart del nostro sito.